Появилось новое видео с котятами снежного барса из пермского зоопарка

Сотрудники РЖД наведались в гости к ирбисам Снежеку и Аксу, чтобы посмотреть на их потомство и выложили видео с котятами. В октябре 2023 года РЖД взяли под опеку кошачью семейную пару. Оператор железных дорог обеспечивает сбалансированное питание и лечение пары краснокнижных кошек, а также обновляет оборудование и расходники в вольере.