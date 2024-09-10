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Сотрудники РЖД выложили видео котят снежного барса из пермского зоопарка

Появилось новое видео с котятами снежного барса из пермского зоопарка

10 сентября 2024, 11:26
Фото: tg-канал «Телеграмма РЖД»

Сотрудники РЖД выложили видео котят снежного барса из пермского зоопарка

Родились котята в июле.
Сюжет
Зоопарк

Сотрудники РЖД наведались в гости к ирбисам Снежеку и Аксу, чтобы посмотреть на их потомство и выложили видео с котятами. В октябре 2023 года РЖД взяли под опеку кошачью семейную пару. Оператор железных дорог обеспечивает сбалансированное питание и лечение пары краснокнижных кошек, а также обновляет оборудование и расходники в вольере.

«Котята сыты, довольны и даже немного избалованы вниманием людей», — рассказали в пресс-службе РЖД. Родились барсята во второй половине июля, а 7 августа вышли на свою первую прогулку с мамой Аксу.

Пара Аксу и Снежека сложилась в 2019 году, это их первое потомство. В Пермском зоопарке котята останутся как минимум на два года.

Видео: tg-канал «Телеграмма РЖД»
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