Появилось новое видео с котятами снежного барса из пермского зоопарка

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Сотрудники РЖД наведались в гости к ирбисам Снежеку и Аксу, чтобы посмотреть на их потомство и выложили видео с котятами. В октябре 2023 года РЖД взяли под опеку кошачью семейную пару. Оператор железных дорог обеспечивает сбалансированное питание и лечение пары краснокнижных кошек, а также обновляет оборудование и расходники в вольере.
«Котята сыты, довольны и даже немного избалованы вниманием людей», — рассказали в пресс-службе РЖД. Родились барсята во второй половине июля, а 7 августа вышли на свою первую прогулку с мамой Аксу.
Пара Аксу и Снежека сложилась в 2019 году, это их первое потомство. В Пермском зоопарке котята останутся как минимум на два года.