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Posted 10 сентября, 16:56

Published 10 сентября, 16:56

Modified 13 сентября, 05:00

Updated 13 сентября, 05:00

Профессор Кутушов: работу печени помогут восстановить кефир и капуста

10 сентября 2024, 16:56
Для восстановления печени следует добавить в рацион кефир, капусту, сельдерей, оливковое масло, куркуму, ягоды и цикорий. Об этом рассказал профессор-токсиколог Михаил Кутушов.

Профессор указал, что капуста способствует освобождению печени от токсинов. Еще этот овощ поможет снизить вес и улучшить состояние кожи. В сельдерее содержится эфирное масло, которое положительно влияет на работу печени. Также оно помогает наладить работу сердца, пишет 360.ru.

«В оливковом масле содержатся ненасыщенные жирные кислоты. Они помогают восстанавливать печень, сердечно-сосудистую систему, защищая организм от окислительного стресса», — отметил Кутушов.

Кроме того, работу печени улучшает куркума. Черника, малина и клюква защищают орган от повреждений за счет содержащихся в ягодах большого количества антиоксидантов.

Кефир нормализует обменные процессы в организме и ускоряет метаболизм, что положительно сказывается на работе печени, резюмировал профессор.

#Алина Ибрагимова
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