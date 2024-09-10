Профессор Кутушов: работу печени помогут восстановить кефир и капуста

Posted 10 сентября, 16:56
Published 10 сентября, 16:56
Modified 13 сентября, 05:00
Updated 13 сентября, 05:00
Профессор указал, что капуста способствует освобождению печени от токсинов. Еще этот овощ поможет снизить вес и улучшить состояние кожи. В сельдерее содержится эфирное масло, которое положительно влияет на работу печени. Также оно помогает наладить работу сердца, пишет 360.ru.
«В оливковом масле содержатся ненасыщенные жирные кислоты. Они помогают восстанавливать печень, сердечно-сосудистую систему, защищая организм от окислительного стресса», — отметил Кутушов.
Кроме того, работу печени улучшает куркума. Черника, малина и клюква защищают орган от повреждений за счет содержащихся в ягодах большого количества антиоксидантов.
Кефир нормализует обменные процессы в организме и ускоряет метаболизм, что положительно сказывается на работе печени, резюмировал профессор.