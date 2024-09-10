Профессор Кутушов: работу печени помогут восстановить кефир и капуста

Профессор указал, что капуста способствует освобождению печени от токсинов. Еще этот овощ поможет снизить вес и улучшить состояние кожи. В сельдерее содержится эфирное масло, которое положительно влияет на работу печени. Также оно помогает наладить работу сердца, пишет 360.ru.