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«Расследование убийств было его коньком». Друг — о погибшем пермском следователе

«Расследование убийств было его коньком». Друг — о погибшем пермском следователе

10 сентября 2024, 13:36
Фото: Изображение Midjourney
Погибшего Евгения Середкина характеризуют как трудоголика и семьянина.

Представляющий интересы семьи убитого руководителя Свердловского отдела СУ СКР по Пермскому краю Евгения Середкина адвокат Ильдар Салахиев поделился с Properm.ru воспоминаниями о своем старом знакомом.

По словам юриста, он был сослуживцем Середкина. Они были знакомы с 2000 года. Салахиев в беседе с Properm.ru характеризовал покойного как настоящего профессионала, «законника», для которого в жизни существовали работа и дом, семья. «Спокойный, взвешенный, мягкий, — говорит о погибшем адвокат. — Он даже увлечений особых не имел — разрывался между домом и работой».

При этом, по словам Салахиева, «коньком» Середкина было расследование убийств. «Мы все, его бывшие коллеги и знакомые были по-настоящему шокированны произошедшим. В том, что жизнь Евгения так закончилась, есть какая-то жестокая ирония», — говорит адвокат. По словам Салахиева, сейчас он представляет интересы семьи покойного, поэтому ограничен в возможности комментировать произошедшее.

В понедельник, 9 сентября, был убит руководитель Свердловского отдела СУ СКР по Пермскому краю Евгений Середкин. Тело убитого было обнаружено в ночь на вторник. По предварительным данным, причина смерти — удары топором. Подозреваемый — пенсионер войск нацгвардии Алексей Головин — задержан и дал признательные показания

Евгений Середкин возглавил следственный отдел по Свердловскому району в прошлом году. До этого работал замруководителя следственного отдела в Осе, а до этого — замруководителя Индустриального отдела Перми.

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#Общество#Пермь#Криминал#Убийство#Су скр#Убийца
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