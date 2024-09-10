«Расследование убийств было его коньком». Друг — о погибшем пермском следователе

По словам юриста, он был сослуживцем Середкина. Они были знакомы с 2000 года. Салахиев в беседе с Properm.ru характеризовал покойного как настоящего профессионала, «законника», для которого в жизни существовали работа и дом, семья. «Спокойный, взвешенный, мягкий, — говорит о погибшем адвокат. — Он даже увлечений особых не имел — разрывался между домом и работой».