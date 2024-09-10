«Расследование убийств было его коньком». Друг — о погибшем пермском следователе

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Представляющий интересы семьи убитого руководителя Свердловского отдела СУ СКР по Пермскому краю Евгения Середкина адвокат Ильдар Салахиев поделился с Properm.ru воспоминаниями о своем старом знакомом.
По словам юриста, он был сослуживцем Середкина. Они были знакомы с 2000 года. Салахиев в беседе с Properm.ru характеризовал покойного как настоящего профессионала, «законника», для которого в жизни существовали работа и дом, семья. «Спокойный, взвешенный, мягкий, — говорит о погибшем адвокат. — Он даже увлечений особых не имел — разрывался между домом и работой».
При этом, по словам Салахиева, «коньком» Середкина было расследование убийств. «Мы все, его бывшие коллеги и знакомые были по-настоящему шокированны произошедшим. В том, что жизнь Евгения так закончилась, есть какая-то жестокая ирония», — говорит адвокат. По словам Салахиева, сейчас он представляет интересы семьи покойного, поэтому ограничен в возможности комментировать произошедшее.
В понедельник, 9 сентября, был убит руководитель Свердловского отдела СУ СКР по Пермскому краю Евгений Середкин. Тело убитого было обнаружено в ночь на вторник. По предварительным данным, причина смерти — удары топором. Подозреваемый — пенсионер войск нацгвардии Алексей Головин — задержан и дал признательные показания
Евгений Середкин возглавил следственный отдел по Свердловскому району в прошлом году. До этого работал замруководителя следственного отдела в Осе, а до этого — замруководителя Индустриального отдела Перми.