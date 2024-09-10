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В Соликамске рекультивация крупной свалки выполнена на 65%

Рекультивация свалки в Соликамске выполнена на 65%

10 сентября 2024, 03:47
Фото: Правительство Пермского края

В Соликамске рекультивация крупной свалки выполнена на 65%

На реализацию проекта было выделено 815 млн рублей.

Рекультивация свалки хозяйственно-бытовых отходов в Соликамске выполнена на 65%. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Об этом сообщили в МинЖКХ и благоустройства Прикамья.

Как сообщили в пресс-службе краевого Правительства, в настоящий момент в поселке Карналлитовый уже сформировано тело полигона, закрытое специальными изолирующими материалами. Подрядная организация ведет работы по нанесению плодородного грунта и приступает к посадке многолетних растений.

На рекультивацию свалки направлено порядка 815 млн рублей, 597 млн рублей из которых выделено из госбюджета. По словам зампредседателя регионального Правительства Андрея Кокорева, в результате ликвидации свалки в Соликамске будут восстановлены порядка 25,5 га нарушенных земель. Реализация проекта улучшит качество жизни для 90 тыс. человек.

Сейчас в Пермском крае также идет рекультивация свалок хозяйственно-бытовых отходов в Кунгуре и Березниках.

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