С домашними животными и для всех пермяков. В ПГНИУ пройдет «Кампус фест»

В кампусе организуют более 30 площадок и событий для всех желающих: выступления музыкальных групп, конкурс сильвинитовой скульптуры, также откроются музеи и Ботанический сад. Посетители смогут бесплатно позаниматься йогой, научиться игре на барабанах и гитаре, потанцевать бачату, а также поучаствовать в розыгрыше призов от партнеров. Хедлайнером музыкальной сцены станет группа SpLit.