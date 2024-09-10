С домашними животными и для всех пермяков. В ПГНИУ пройдет «Кампус фест»

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
В Пермском государственном университете (ПГНИУ) в пятницу, 13 сентября, в 17:00 пройдет городской фестиваль «Кампус фест. В чем соль?». Пермяки смогут попасть на территорию кампуса и взять с собой домашних животных.
В кампусе организуют более 30 площадок и событий для всех желающих: выступления музыкальных групп, конкурс сильвинитовой скульптуры, также откроются музеи и Ботанический сад. Посетители смогут бесплатно позаниматься йогой, научиться игре на барабанах и гитаре, потанцевать бачату, а также поучаствовать в розыгрыше призов от партнеров. Хедлайнером музыкальной сцены станет группа SpLit.
На экскурсии понадобится предварительная регистрация, ее можно пройти на сайте ПГНИУ. Фестиваль проводится уже в седьмой раз — в этом году он приурочен к 65-летию экономического факультета вуза.