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В ПГНИУ 13 сентября пройдет ежегодный «Кампус фест»

С домашними животными и для всех пермяков. В ПГНИУ пройдет «Кампус фест»

10 сентября 2024, 10:31
Фото: vk.com/campus_fest_psu

В ПГНИУ 13 сентября пройдет ежегодный «Кампус фест»

Гости фестиваля смогут послушать музыку, позаниматься йогой и побывать в Ботаническому саду.
Сюжет
ПГНИУ

В Пермском государственном университете (ПГНИУ) в пятницу, 13 сентября, в 17:00 пройдет городской фестиваль «Кампус фест. В чем соль?». Пермяки смогут попасть на территорию кампуса и взять с собой домашних животных.

В кампусе организуют более 30 площадок и событий для всех желающих: выступления музыкальных групп, конкурс сильвинитовой скульптуры, также откроются музеи и Ботанический сад. Посетители смогут бесплатно позаниматься йогой, научиться игре на барабанах и гитаре, потанцевать бачату, а также поучаствовать в розыгрыше призов от партнеров. Хедлайнером музыкальной сцены станет группа SpLit.

На экскурсии понадобится предварительная регистрация, ее можно пройти на сайте ПГНИУ. Фестиваль проводится уже в седьмой раз — в этом году он приурочен к 65-летию экономического факультета вуза.

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#Общество#ПГНИУ#Пермь#Студенческий кампус#Фестиваль#Домашние животные
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