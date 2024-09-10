СМИ рассказали подробности об убийстве пермского следователя

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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СМИ опубликовали подробности о подозреваемом в убийстве главы Свердловского отдела СУ СКР Евгений Середкина. По данным «КП-Пермь», преступником мог оказаться сожитель бывшей супруги следователя.
Тело Евгения Середкина было найдено в ночь на вторник, 10 сентября. На нем были обнаружены многочисленные раны, нанесенные топором. Подозреваемый задержан и уже дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью». По данным «Комсомолки», дело возбуждено по такой статье, потому преступление происходило на глазах у 11-летнего ребенка.
Телеграм-канал «Погоны и галстуки» со ссылкой на свои источники сообщает, что Евгений Середкин развелся со своей женой, работающей воспитательницей детсада, и отсудил у нее право воспитывать троих общих детей. Именно это могло быть мотивом нового сожителя экс-супруги.
Подозреваемый сам ранее служил в силовых структурах. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», это пенсионер войск нацгвардии Алексей Головин.
После преступления мужчина сам вызвал следственно-оперативную группу и дождался ее приезда. Для расследования в Пермь направлена группа из Центрального аппарата СК РФ, но из-за закрытия аэропортов ее приезд задерживается.