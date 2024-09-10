СМИ рассказали подробности об убийстве пермского следователя

Тело Евгения Середкина было найдено в ночь на вторник, 10 сентября. На нем были обнаружены многочисленные раны, нанесенные топором. Подозреваемый задержан и уже дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью». По данным «Комсомолки», дело возбуждено по такой статье, потому преступление происходило на глазах у 11-летнего ребенка.