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СМИ: В Перми убили главу Свердловского отдела СУ СКР

СМИ: В Перми убили главу Свердловского отдела СУ СКР

10 сентября 2024, 04:50
Фото: Изображение Midjourney
Смерть наступила от ударов топором.

В понедельник, 9 сентября, был убит руководитель Свердловского отдела СУ СКР по Пермскому краю Евгений Середкин, пишет «Коммерсантъ-Прикамье». По данным источников издания, убийство не связано с профессиональной деятельностью следователя.

Тело убитого было обнаружено в ночь на вторник. По предварительным данным, причина смерти — удары топором. Подозреваемый задержан и дал признательные показания. Преступление совершено по бытовым мотивам.

Евгений Середкин возглавил следственный отдел по Свердловскому району в прошлом году. До этого работал замруководителя следственного отдела в Осе, а до этого — замруководителя Индустриального отдела Перми.

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#Убийство#Следователи#Премские следователи
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