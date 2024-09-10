Суд вынес приговор насильнику из Александровска, отрубившему руку сожительнице

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
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Updated Сегодня, 07:05
Александровский городской суд вынес приговор 27-летнему местному жителю. Сегодня, 10 сентября, он признан виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных следующими статьями:
Суд установил, что летом прошлого года обвиняемый в течение двух недель удерживал 28-летнюю сожительницу в квартире, где совершил в отношении нее тяжкие преступления. В период с 14 июня по 1 июля в поселке Яйва мужчина лишил девушку средств связи и заковал в наручники. Он заподозрил потерпевшую в изменах, постоянно избивал ее, подвергал физическому и психологическому насилию. Кроме того, обвиняемый похитил у девушки золотое кольцо и продал его.
1 июля злоумышленник схватил нож и отрезал им кисть правой руки девушки. Затем он вызвал скорую помощь и сбежал из квартиры, взяв с собой их общего 4-летнего сына. Все это время ребенок находился в квартире и был свидетелем некоторых преступлений. Полиция задержала подозреваемого спустя сутки на территории Березников.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края, суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год. Помимо этого, удовлетворен гражданский иск потерпевшей на сумму 4,5 млн рублей.