Суд вынес приговор насильнику из Александровска, отрубившему руку сожительнице

Суд установил, что летом прошлого года обвиняемый в течение двух недель удерживал 28-летнюю сожительницу в квартире, где совершил в отношении нее тяжкие преступления. В период с 14 июня по 1 июля в поселке Яйва мужчина лишил девушку средств связи и заковал в наручники. Он заподозрил потерпевшую в изменах, постоянно избивал ее, подвергал физическому и психологическому насилию. Кроме того, обвиняемый похитил у девушки золотое кольцо и продал его.