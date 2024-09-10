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В Александровске вынесен приговор мужчине, отрубившему руку сожительнице

Суд вынес приговор насильнику из Александровска, отрубившему руку сожительнице

10 сентября 2024, 07:03
Фото: perm.kp.ru

В Александровске вынесен приговор мужчине, отрубившему руку сожительнице

Две недели мужчина удерживал женщину в квартире и подвергал ее насилию на глазах их маленького сына.

Александровский городской суд вынес приговор 27-летнему местному жителю. Сегодня, 10 сентября, он признан виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных следующими статьями:

  • ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание);
  • ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением);
  • ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж);
  • ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование);
  • ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера);
  • ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Суд установил, что летом прошлого года обвиняемый в течение двух недель удерживал 28-летнюю сожительницу в квартире, где совершил в отношении нее тяжкие преступления. В период с 14 июня по 1 июля в поселке Яйва мужчина лишил девушку средств связи и заковал в наручники. Он заподозрил потерпевшую в изменах, постоянно избивал ее, подвергал физическому и психологическому насилию. Кроме того, обвиняемый похитил у девушки золотое кольцо и продал его.

1 июля злоумышленник схватил нож и отрезал им кисть правой руки девушки. Затем он вызвал скорую помощь и сбежал из квартиры, взяв с собой их общего 4-летнего сына. Все это время ребенок находился в квартире и был свидетелем некоторых преступлений. Полиция задержала подозреваемого спустя сутки на территории Березников.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края, суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год. Помимо этого, удовлетворен гражданский иск потерпевшей на сумму 4,5 млн рублей.

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#Происшествия#Суд#Пермь#Грабеж#Изнасилование#Домашнее насилие#Александровск#Яйва#Истязание#Приговор
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