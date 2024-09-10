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Три тысячи сотрудников «Газпром нефти» поборолись за звание лучшего

Три тысячи сотрудников «Газпром нефти» поборолись за звание лучшего

10 сентября 2024, 13:35
Фото: Сеть АЗС «Газпромнефть»
В Санкт-Петербурге завершился пятнадцатый конкурс профессионального мастерства среди сотрудников автозаправочных станций и нефтебазовой инфраструктуры «Газпром нефть». В финале встретились 190 специалистов из России и стран СНГ, зарекомендовавшие себя на региональных отборочных этапах.

За первое место боролись операторы АЗС, заправщики автомобилей, специалисты по контролю качества топлива, водители бензовозов и представители других ключевых профессий отрасли.

Как сообщили в пресс-службе компании, в этом году конкурс стал рекордным как по количеству участников — три тысячи человек, так и по масштабу мероприятий — число номинаций на соревнованиях увеличилось до 17. Новшеством стало введение таких категорий, как «Лидер клиентоцентричности» и «Лучший инженерный работник».

Финальные испытания проходили на нескольких площадках: непосредственно на АЗС Санкт-Петербурга, на топливном терминале «Гладкое» в Ленинградской области, а также на специально подготовленной для состязаний водителей бензовозов площадке. Победители состязаний получили возможность стать наставниками для молодых специалистов и войти в кадровый резерв компании. Это открывает перед ними новые перспективы карьерного роста, сказал директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский.

«Конкурс профессионального мастерства — важная часть традиций „Газпром нефти“. Он способствует созданию команды профессионалов, объединенной общими целями. Сегодня на АЗС и нефтебазах компании в России и странах СНГ работает более 12 тысяч сотрудников. В этом году каждый четвертый подал заявку на участие в конкурсе, потому что это отличная площадка не только для проверки своих знаний и навыков, но и для обмена опытом, идеями и общения», — отметил он.

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