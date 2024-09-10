Три тысячи сотрудников «Газпром нефти» поборолись за звание лучшего

«Конкурс профессионального мастерства — важная часть традиций „Газпром нефти“. Он способствует созданию команды профессионалов, объединенной общими целями. Сегодня на АЗС и нефтебазах компании в России и странах СНГ работает более 12 тысяч сотрудников. В этом году каждый четвертый подал заявку на участие в конкурсе, потому что это отличная площадка не только для проверки своих знаний и навыков, но и для обмена опытом, идеями и общения», — отметил он.