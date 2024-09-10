Убийца пермского следователя приехал из другого региона

Тело следователя было найдено в ночь на вторник, 10 сентября, в доме погибшего. На нем были обнаружены многочисленные раны, нанесенные топором. По подозрению в убийстве был задержан пенсионер войск нацгвардии Алексей Головин. В отношение него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью».