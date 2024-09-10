properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Убийца пермского следователя приехал из другого региона

Убийца пермского следователя приехал из другого региона

10 сентября 2024, 07:22
Фото: Изображение Midjourney
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью».

Подозреваемый в убийстве главы Свердловского отдела СУ СКР Евгений Середкина приехал в Пермь из другого региона. Об этом Properm.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Тело следователя было найдено в ночь на вторник, 10 сентября, в доме погибшего. На нем были обнаружены многочисленные раны, нанесенные топором. По подозрению в убийстве был задержан пенсионер войск нацгвардии Алексей Головин. В отношение него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью».

По данным СМИ, подозреваемый — сожитель экс-супруги Середкина. Как стало известно Properm.ru, он приехал в Пермь на пенсию из одного из регионов Поволжья.

Читайте также:
Стало известно, когда начнут эвакуировать тела погибших туристов на КамчаткеУбили и закопали в чужую могилу. В Перми задержаны убийцы 29-летнего кунгурякаПермяка осудят за убийство знакомого в его собственной квартире
#Пермь#Убийство#Следователи#Премские следователи
Подпишитесь
СМИ рассказали подробности об убийстве пермского следователя
Сегодня, 06:37
Из-за атаки БПЛА самолет, летевший из Перми в Москву, сел в Нижнем Новгороде
Сегодня, 04:54
В сентябре мандаты Заксобрания Прикамья получат два новых депутата
Сегодня, 06:36
В Перми завершается сезон речных прогулок по Каме
Сегодня, 05:36
«Молот» уступил гостям из Москвы по буллитам
Сегодня, 04:36
Глава Перми анонсировал повышение стоимости проезда в общественном транспорте
Вчера, 16:34