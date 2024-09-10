Убийца пермского следователя приехал из другого региона

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Подозреваемый в убийстве главы Свердловского отдела СУ СКР Евгений Середкина приехал в Пермь из другого региона. Об этом Properm.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Тело следователя было найдено в ночь на вторник, 10 сентября, в доме погибшего. На нем были обнаружены многочисленные раны, нанесенные топором. По подозрению в убийстве был задержан пенсионер войск нацгвардии Алексей Головин. В отношение него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью».
По данным СМИ, подозреваемый — сожитель экс-супруги Середкина. Как стало известно Properm.ru, он приехал в Пермь на пенсию из одного из регионов Поволжья.