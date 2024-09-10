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«Уралхим» вручил дипломы выпускникам «Школы руководителя»

«Уралхим» вручил дипломы выпускникам «Школы руководителя»

10 сентября 2024, 10:29
Фото: Андрей Хузин
Проект был запущен в текущем году и уже объединил более 350 человек.

В Перми состоялось вручение дипломов выпускникам четвертого набора программы развития сотрудников АО «ОХК „Уралхим“ „Школа руководителя“. Восемь сотрудников компании успешно завершили трехмесячный курс и получили дипломы из рук директора филиала „ПМУ“ АО „ОХК „Уралхим“ Алексея Аверьянова.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“:

— В «Уралхиме» большое внимание уделяют профессиональному развитию не только рабочих специальностей, но и управленческих кадров. Таким образом в компании формируется кадровый резерв компетентных специалистов, а молодые сотрудники имеют возможность попробовать свои силы в управлении бизнес-процессами.

«Школа руководителя» — это сквозная программа развития базовых управленческих навыков линейных руководителей «Уралхима». Этот образовательный продукт Корпоративного университета был запущен в 2024 году и уже объединил более 350 человек. Всего в этом году запланировано выпустить семь потоков программы обучения.

Фото: Андрей Хузин

Корпоративный университет «Уралхима» — это подразделение компании, предоставляющее сотрудникам возможность пройти обучение, в том числе используя дистанционный цифровой образовательный сервис. Направления обучающих программ: адаптационные программы, профессиональные курсы, школа развития, цифровые навыки, управленческие компетенции. С актуальными вакансиями в филиале «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ можно познакомиться по ссылке.

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