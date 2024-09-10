«Уралхим» вручил дипломы выпускникам «Школы руководителя»

«Школа руководителя» — это сквозная программа развития базовых управленческих навыков линейных руководителей «Уралхима». Этот образовательный продукт Корпоративного университета был запущен в 2024 году и уже объединил более 350 человек. Всего в этом году запланировано выпустить семь потоков программы обучения.