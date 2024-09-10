В ДТП под Кунгуром пострадали два человека

ДТП с участием трёх автомобилей произошло днём 9 сентября. Звонок от оперативного дежурного ЕДДС поступил в службу около 15:03, сообщалось, что на 61-м километре трассы Пермь — Екатеринбург столкнулись три автомобиля: «Лада Гранта», «Лада Приора» и Cherry Tigo. На вызов были направлены экстренные службы и спасатели ГОР № 7.