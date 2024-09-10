В ДТП под Кунгуром пострадали два человека

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Авария с двумя пострадавшими произошла на трассе Пермь — Екатеринбург вчера днем. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа (КМО).
ДТП с участием трёх автомобилей произошло днём 9 сентября. Звонок от оперативного дежурного ЕДДС поступил в службу около 15:03, сообщалось, что на 61-м километре трассы Пермь — Екатеринбург столкнулись три автомобиля: «Лада Гранта», «Лада Приора» и Cherry Tigo. На вызов были направлены экстренные службы и спасатели ГОР № 7.
По прибытию к месту вызова, спасатели и пожарные ликвидировали последствия столкновения, пострадавшие к прибытию спасателей уже находились в автомобиле скорой помощи. В результате ДТП пострадали 74-летняя женщина и 72-летний мужчина.
В Еловском округе Прикамья в ДТП попал школьный автобус, перевозивший 12 детей. Восемь человек получили травмы. Авария произошла вечером в воскресенье, 8 сентября. 12 воспитанников спортшколы, а также их тренер и двое сопровождающих, ехали из Березников в родной Чайковский.