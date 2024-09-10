В ходе СВО погиб Василий Ярофеев из Добрянки

После армии пермяк устроился на работу вахтовым методом. 12 апреля текущего года он заключил контракт с Минобороны. Служил номером расчета мотострелкового батальона в звании рядовой.



«Василий Александрович был смелым, доброжелательным человеком. Всегда мог найти со всеми общий язык. Увлекался рыбалкой. У него остались мама и братья. Администрация Добрянского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Василия Александровича», — написали власти округа.



Прощание пройдет завтра, 11 сентября в 11:00, во Дворце культуры и спорта имени В. А. Ладугина.