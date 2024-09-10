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В зоне спецоперации под Авдеевкой погиб 51-летний Василий Ярофеев из Добрянки

В ходе СВО погиб Василий Ярофеев из Добрянки

10 сентября 2024, 02:52
Фото: 1MI / Администрация Добрянского городского округа

В зоне спецоперации под Авдеевкой погиб 51-летний Василий Ярофеев из Добрянки

Прощание с мужчиной пройдет 11 сентября.

В зоне СВО под Авдеевкой 30 мая 2024 года погиб 51-летний уроженец Добрянского округа Василий Ярофеев, сообщили в администрации муниципалитета.

Мужчина родился 26 ноября 1973 года в Добрянке. После окончания школы поступил в Профессиональное училище №18 на специальность «Газоэлектросварщик». В 1993 году он окончил учебное заведение. С июня 1993 года по декабрь 1994 года Ярофеев проходил срочную военную службу в должности «водитель многоколесных карбюраторных автомобилей».

После армии пермяк устроился на работу вахтовым методом. 12 апреля текущего года он заключил контракт с Минобороны. Служил номером расчета мотострелкового батальона в звании рядовой.

«Василий Александрович был смелым, доброжелательным человеком. Всегда мог найти со всеми общий язык. Увлекался рыбалкой. У него остались мама и братья. Администрация Добрянского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Василия Александровича», — написали власти округа.

Прощание пройдет завтра, 11 сентября в 11:00, во Дворце культуры и спорта имени В. А. Ладугина.

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#Добрянка#Военная служба#Донецкая Народная Республика#Гибель#Училище#Пермская область#Военная операция#Соболезнования#Авдеевка#Скорбим
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