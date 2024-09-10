В ходе СВО погиб Василий Ярофеев из Добрянки

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
Modified Сегодня, 02:55
Updated Сегодня, 02:55
В зоне СВО под Авдеевкой 30 мая 2024 года погиб 51-летний уроженец Добрянского округа Василий Ярофеев, сообщили в администрации муниципалитета.
Мужчина родился 26 ноября 1973 года в Добрянке. После окончания школы поступил в Профессиональное училище №18 на специальность «Газоэлектросварщик». В 1993 году он окончил учебное заведение. С июня 1993 года по декабрь 1994 года Ярофеев проходил срочную военную службу в должности «водитель многоколесных карбюраторных автомобилей».
После армии пермяк устроился на работу вахтовым методом. 12 апреля текущего года он заключил контракт с Минобороны. Служил номером расчета мотострелкового батальона в звании рядовой.
«Василий Александрович был смелым, доброжелательным человеком. Всегда мог найти со всеми общий язык. Увлекался рыбалкой. У него остались мама и братья. Администрация Добрянского городского округа выражает глубокие соболезнования родным и близким Василия Александровича», — написали власти округа.
Прощание пройдет завтра, 11 сентября в 11:00, во Дворце культуры и спорта имени В. А. Ладугина.