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Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

В квартиру пермяка в центре города проник маленький уж

В квартиру пермяка в центре города проник маленький уж

10 сентября 2024, 05:58
Фото: properm.ru
Змею выпустили на улицу.

Житель Перми обнаружил ужа в своей квартире в центре города. Змею выпустили на улицу.

«Обнаружил в прихожей ужа. Дом на Слудской горке, этаж высокий. Откуда взялся — ума не приложу. Может, сбежал у соседей. Выпустил», — рассказал читатель Properm.ru.

Фото: properm.ru

Годом ранее пермяки жаловались на то, что их жилье атакуют летучие мыши. В августе 2023-го в Пермскую городскую службу спасения поступило два вызова о том, что в квартиру залетела летучая мышь. Специалисты в таких ситуациях напоминают, что животное пугается намного больше, чем хозяин квартиры, поэтому надо дать ему успокоиться.

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#Животные#Природа#Змея#Живая природа
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