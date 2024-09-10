В квартиру пермяка в центре города проник маленький уж

Годом ранее пермяки жаловались на то, что их жилье атакуют летучие мыши. В августе 2023-го в Пермскую городскую службу спасения поступило два вызова о том, что в квартиру залетела летучая мышь. Специалисты в таких ситуациях напоминают, что животное пугается намного больше, чем хозяин квартиры, поэтому надо дать ему успокоиться.