В квартиру пермяка в центре города проник маленький уж

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Житель Перми обнаружил ужа в своей квартире в центре города. Змею выпустили на улицу.
«Обнаружил в прихожей ужа. Дом на Слудской горке, этаж высокий. Откуда взялся — ума не приложу. Может, сбежал у соседей. Выпустил», — рассказал читатель Properm.ru.
Годом ранее пермяки жаловались на то, что их жилье атакуют летучие мыши. В августе 2023-го в Пермскую городскую службу спасения поступило два вызова о том, что в квартиру залетела летучая мышь. Специалисты в таких ситуациях напоминают, что животное пугается намного больше, чем хозяин квартиры, поэтому надо дать ему успокоиться.