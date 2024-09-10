В Мотовилихе выявлен подпольный ломбард

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Published Сегодня, 16:49
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Updated Сегодня, 16:50
Прокуратура Мотовилихинского района Перми провела проверку соблюдения требований законодательства в деятельности комиссионного магазина «Маяк». Подробности деятельности предприятия, расположенного по адресу: ул. Юрша, 25, сообщает прокуратура региона
Оказалось, что индивидуальным предпринимателем Лукиных Л.С. гражданам выдаются краткосрочные займы под залог ценного движимого имущества. То есть фактически под прикрытием комиссионного магазина осуществляется незаконная ломбардная деятельность.
По итогам проверки прокурором индивидуальному предпринимателю внесено представление. Также в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов)). Материал направлен для рассмотрения по существу в мировой суд.
Отметим, что в соцсетях «Маяк» позиционирует себя как ломбард. Кроме точки на Юрша, у «Маяка» шесть магазинов в разных районах Перми и один — в Краснокамске.
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