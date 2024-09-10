В Перми из окна десятого этажа выпал четырёхлетний мальчик

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
В Свердловском районе Перми проводится проверка по факту падения ребенка из окна жилого дома и гибели. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Мальчик 2020 года рождения находился в квартире, расположенной на 10 этаже многоквартирного жилого дома, вместе с 12-летней сестрой. Оставшись на время без ее присмотра, ребенок самостоятельно залез на подоконник и выпал из окна. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия.
Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту падения мальчика 2020 года рождения из окна квартиры.
Опрошены очевидцы произошедшего, проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В июне в Кунгуре годовалый мальчик выпал из окна многоэтажки. После падения ребенка перелом височной части черепа, ушиб и сотрясение головного мозга.