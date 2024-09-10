В Перми из окна десятого этажа выпал четырёхлетний мальчик

Мальчик 2020 года рождения находился в квартире, расположенной на 10 этаже многоквартирного жилого дома, вместе с 12-летней сестрой. Оставшись на время без ее присмотра, ребенок самостоятельно залез на подоконник и выпал из окна. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия.