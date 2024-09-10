Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
В Перми с начала года детям-сиротам предоставлено 103 квартиры. Всего на этот год из федерального и краевого бюджетов на эти цели выделено 499,6 млн рублей. 124 жилых помещения уже приобретены, сообщают в администрации Перми.
Еще 21 квартира предложена детям-сиротам и лицам из их числа, на шесть квартир уже получено согласие на получение жилья. Кроме того, ещё одна квартира предоставлена из освободившегося специализированного жилищного фонда, 10 передано по соглашению о пожертвовании.
Также дети-сироты могут приобрести собственное жилье, реализовав жилищный сертификат, предоставляемый Министерством труда и социального развития Пермского края. На данный момент подано 120 заявлений на получение сертификатов, 85 уже выдано, 37 реализовано.
За первое полугодие 2024 года детям-сиротам в Перми предоставлено 75 квартир. Для них закупаются не просто комнаты, а отдельные квартиры площадью не менее 28 кв. м, рассказали в пресс-службе городской администрации.