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Modified Сегодня, 14:55

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Детям сиротам из Перми закуплено 124 квартиры, а предоставлено — 103

В Перми с начала года детям-сиротам предоставлено 103 квартиры

10 сентября 2024, 14:53
Фото: Изображение Midjourney

Детям сиротам из Перми закуплено 124 квартиры, а предоставлено — 103

Приобретено уже 124 квартиры для этой льготной категории

В Перми с начала года детям-сиротам предоставлено 103 квартиры. Всего на этот год из федерального и краевого бюджетов на эти цели выделено 499,6 млн рублей. 124 жилых помещения уже приобретены, сообщают в администрации Перми.

Еще 21 квартира предложена детям-сиротам и лицам из их числа, на шесть квартир уже получено согласие на получение жилья. Кроме того, ещё одна квартира предоставлена из освободившегося специализированного жилищного фонда, 10 передано по соглашению о пожертвовании.

Также дети-сироты могут приобрести собственное жилье, реализовав жилищный сертификат, предоставляемый Министерством труда и социального развития Пермского края. На данный момент подано 120 заявлений на получение сертификатов, 85 уже выдано, 37 реализовано.

За первое полугодие 2024 года детям-сиротам в Перми предоставлено 75 квартир. Для них закупаются не просто комнаты, а отдельные квартиры площадью не менее 28 кв. м, рассказали в пресс-службе городской администрации.

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