В Прикамье этой ночью нагрянет мощная магнитная буря

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Сегодня ночью, 10 сентября, Пермский край накроют геомагнитные бури уровня 6 баллов. Об этом сообщается на портале Gismeteo. C 20:00 9 сентября до 2:00 10 сентября регион накроет магнитная буря уровня 5 баллов.
С 2:00 до 8:00 предстоящей ночи и утра сила геоударов достигнет уровня 6 баллов. С 8:00 до 17:00 геомагнитная активность будет оставаться на уровне 5 баллов, после чего снизится до 3 баллов.
Магнитные бури — это сильные нарушения магнитного поля Земли. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких суток. Люди с метеозависимостью и хроническими заболеваниями наиболее подвержены риску во время солнечных вспышек.
Магнитные бури могут вызвать головную боль, усталость, нарушения сна, эмоциональное неудобство, а также проблемы с давлением. Важно тщательно следить за своим здоровьем в эти периоды.