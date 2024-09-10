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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

В Прикамье этой ночью нагрянет мощная магнитная буря

В Прикамье этой ночью нагрянет мощная магнитная буря

10 сентября 2024, 08:23
Фото: Изображение Midjourney
Сила геоударов составит 6 баллов.

Сегодня ночью, 10 сентября, Пермский край накроют геомагнитные бури уровня 6 баллов. Об этом сообщается на портале Gismeteo. C 20:00 9 сентября до 2:00 10 сентября регион накроет магнитная буря уровня 5 баллов.

С 2:00 до 8:00 предстоящей ночи и утра сила геоударов достигнет уровня 6 баллов. С 8:00 до 17:00 геомагнитная активность будет оставаться на уровне 5 баллов, после чего снизится до 3 баллов.

Магнитные бури — это сильные нарушения магнитного поля Земли. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких суток. Люди с метеозависимостью и хроническими заболеваниями наиболее подвержены риску во время солнечных вспышек.

Магнитные бури могут вызвать головную боль, усталость, нарушения сна, эмоциональное неудобство, а также проблемы с давлением. Важно тщательно следить за своим здоровьем в эти периоды.

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#Пермский край#Прикамье#Магнитная буря#Геомагнитные бури#Сила геоударов
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