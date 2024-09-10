В РЭО сообщили, что молодежный день РЭФ-2024 посетят около 500 эковолонтеров

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Денис Буцаев, гендиректор РЭО, отметил, что наибольшее количество экологических активистов именно среди представителей молодежи. Молодые лидеры экологической повестки страны встретятся на полях РЭФ. Они получат возможность пообщаться друг с другом и с экспертами в неформальной обстановке. Буцаев сообщил, что в программе молодежного дня будут профильные сессии с экспертами и полезные мастер-классы с профессионалами экосферы. Он добавил, что на мероприятии ожидается около пятисот волонтеров-экологов из сорока регионов страны. Об этом пишет портал 56orb.ru.
В рамках молодежного дня состоится обсуждение реализации молодежи в экологической повестке. Участники смогут узнать, как построить свой профессиональный путь в экологической сфере и присоединиться к экопроектам Росмолодежи, движения «Экосистема», РЭО и «Движения Первых». Подробно данный вопрос будет обсуждаться на сессии «Создавай изменения: твои возможности в экологии».
Андрей Руднев, сопредседатель движения «Экосистема», рассказал, что участники мероприятия смогут познакомиться с деятельностью некоммерческих экологических организаций и экологических центров. Молодежи также расскажут об экологическом предпринимательстве. Например, они узнают, как запустить зеленый стартап и получить помощь от государства.
Молодежный день РЭФ-2024 организуется совместными усилиями РЭО и всероссийского экологического общественного движения «Экосистема». В 2024 году форум будет проходить с 7 по 9 октября. Подробности о мероприятии можно узнать на сайте РЭО.