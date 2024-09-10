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Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

В РЭО сообщили, что молодежный день РЭФ-2024 посетят около 500 эковолонтеров

В РЭО сообщили, что молодежный день РЭФ-2024 посетят около 500 эковолонтеров

10 сентября 2024, 11:38
Фото: 1MI
В рамках Российского экологического форума 7 октября состоится молодёжный день. Программу данного мероприятия опубликовал Российский экологический оператор.

Денис Буцаев, гендиректор РЭО, отметил, что наибольшее количество экологических активистов именно среди представителей молодежи. Молодые лидеры экологической повестки страны встретятся на полях РЭФ. Они получат возможность пообщаться друг с другом и с экспертами в неформальной обстановке. Буцаев сообщил, что в программе молодежного дня будут профильные сессии с экспертами и полезные мастер-классы с профессионалами экосферы. Он добавил, что на мероприятии ожидается около пятисот волонтеров-экологов из сорока регионов страны. Об этом пишет портал 56orb.ru.

В рамках молодежного дня состоится обсуждение реализации молодежи в экологической повестке. Участники смогут узнать, как построить свой профессиональный путь в экологической сфере и присоединиться к экопроектам Росмолодежи, движения «Экосистема», РЭО и «Движения Первых». Подробно данный вопрос будет обсуждаться на сессии «Создавай изменения: твои возможности в экологии».

Андрей Руднев, сопредседатель движения «Экосистема», рассказал, что участники мероприятия смогут познакомиться с деятельностью некоммерческих экологических организаций и экологических центров. Молодежи также расскажут об экологическом предпринимательстве. Например, они узнают, как запустить зеленый стартап и получить помощь от государства.

Молодежный день РЭФ-2024 организуется совместными усилиями РЭО и всероссийского экологического общественного движения «Экосистема». В 2024 году форум будет проходить с 7 по 9 октября. Подробности о мероприятии можно узнать на сайте РЭО.

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