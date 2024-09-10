В РЭО сообщили, что молодежный день РЭФ-2024 посетят около 500 эковолонтеров

Денис Буцаев, гендиректор РЭО, отметил, что наибольшее количество экологических активистов именно среди представителей молодежи. Молодые лидеры экологической повестки страны встретятся на полях РЭФ. Они получат возможность пообщаться друг с другом и с экспертами в неформальной обстановке. Буцаев сообщил, что в программе молодежного дня будут профильные сессии с экспертами и полезные мастер-классы с профессионалами экосферы. Он добавил, что на мероприятии ожидается около пятисот волонтеров-экологов из сорока регионов страны. Об этом пишет портал 56orb.ru.