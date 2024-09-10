В Рубцовске женщину осудили за создание опасного для постояльцев дома престарелых

Posted 10 сентября, 06:00
Published 10 сентября, 06:00
Modified 14 сентября, 22:54
Updated 14 сентября, 22:54
Как сообщают пресс-службы СУ СК России по Алтайскому краю и региональной прокуратуры, в этом заведении постояльцы страдали от антисанитарии, некачественного питания и отсутствия надлежащего медицинского ухода.
В 2017 году 59-летняя предпринимательница открыла частный дом престарелых под видом гостиницы, предоставляя услуги нуждающимся в уходе пенсионерам и инвалидам. Несмотря на многочисленные проверки контролирующих органов, выявившие грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм и пожарной безопасности, условия проживания постояльцев оставались неудовлетворительными. Кроме того, их питание не соответствовало установленным санитарным требованиям, пишет ИА «Амител».
Чтобы избежать ответственности, хозяйка переоформила бизнес на двух своих знакомых. Однако это не привело к улучшению ситуации — условия для постояльцев не менялись даже после смены собственника.
В итоге суд приговорил основательницу дома престарелых к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей. Ее подруги получили по 2 года условного срока и штрафы в 100 тысяч рублей каждая.