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В Самарской области найден древний 200-килограммовый аммонит

10 сентября 2024, 12:03
Его обнаружили представители Самарского палеонтологического общества (СПО) в Шигонском районе. Планируется, что в будущем находка пополнит коллекцию экспонатов Самарского областного историко-краеведческого музея имени П. В. Алабина.

По информации члена СПО, старшего преподавателя геологической кафедры самарского вуза Алены Моровой, аммонит нашли в августе в ходе подготовки к проведению всероссийской научно-практической конференции «Познавательный естественнонаучный туризм: образовательные возможности и воспитательный потенциал» (12+), сообщает sovainfo.ru.

По традиции, которой придерживаются геологи, подобные мероприятия содержат не только теоретическую часть, где ученые выступают с докладами и делятся опытом. Есть и практическая — с выездом на природу на несколько дней, где гостей знакомят с интересными с геологической и палеонтологической точки зрения ландшафтами и артефактами.

Поэтому организаторы предварительно исследуют природные территории региона и геологические профили (разрезы), чтобы составить экспедиционный маршрут, по которому повезут участников конференции. Уникальный аммонит нашли в Шигонском районе как раз во время такого выезда.

— Мы мониторили геологический разрез перед конференцией и в 200 метрах от палатки нашли его на берегу Волги, — сообщила Алена Морова.

Аммонит обнаружили председатель Самарского палеонтологического общества Владимир Моров и его коллега Роман Гунчин, чьи взгляды привлек большой камень. Палеонтологи решили перевернуть глыбу и на обратной стороне увидели признаки наличия внутри породы раковины окаменелого древнего моллюска.

По информации самарских ученых, диаметр аммонита оказался больше 80 см, а вес его свыше 200 кг. Возраст древнего артефакта 89,8-94 млн лет и он пока еще уточняется. Это отложение может относиться к туронскому или коньякскому ярусу.

Находку представители СПО передали в Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского для препарирования, очистки и изучения.

Отметим, что впервые крупный аммонит (с диаметром раковины в 72 см) в Самарской области нашли в 2021 году. Его обнаружил также член вышеупомянутого СПО Максим Паперный. Произошло это тоже в Шигонском районе.

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