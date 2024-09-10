В Самарской области найден древний 200-килограммовый аммонит

По традиции, которой придерживаются геологи, подобные мероприятия содержат не только теоретическую часть, где ученые выступают с докладами и делятся опытом. Есть и практическая — с выездом на природу на несколько дней, где гостей знакомят с интересными с геологической и палеонтологической точки зрения ландшафтами и артефактами.