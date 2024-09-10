В Самарской области найден древний 200-килограммовый аммонит

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
По информации члена СПО, старшего преподавателя геологической кафедры самарского вуза Алены Моровой, аммонит нашли в августе в ходе подготовки к проведению всероссийской научно-практической конференции «Познавательный естественнонаучный туризм: образовательные возможности и воспитательный потенциал» (12+), сообщает sovainfo.ru.
По традиции, которой придерживаются геологи, подобные мероприятия содержат не только теоретическую часть, где ученые выступают с докладами и делятся опытом. Есть и практическая — с выездом на природу на несколько дней, где гостей знакомят с интересными с геологической и палеонтологической точки зрения ландшафтами и артефактами.
Поэтому организаторы предварительно исследуют природные территории региона и геологические профили (разрезы), чтобы составить экспедиционный маршрут, по которому повезут участников конференции. Уникальный аммонит нашли в Шигонском районе как раз во время такого выезда.
— Мы мониторили геологический разрез перед конференцией и в 200 метрах от палатки нашли его на берегу Волги, — сообщила Алена Морова.
Аммонит обнаружили председатель Самарского палеонтологического общества Владимир Моров и его коллега Роман Гунчин, чьи взгляды привлек большой камень. Палеонтологи решили перевернуть глыбу и на обратной стороне увидели признаки наличия внутри породы раковины окаменелого древнего моллюска.
По информации самарских ученых, диаметр аммонита оказался больше 80 см, а вес его свыше 200 кг. Возраст древнего артефакта 89,8-94 млн лет и он пока еще уточняется. Это отложение может относиться к туронскому или коньякскому ярусу.
Находку представители СПО передали в Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского для препарирования, очистки и изучения.
Отметим, что впервые крупный аммонит (с диаметром раковины в 72 см) в Самарской области нашли в 2021 году. Его обнаружил также член вышеупомянутого СПО Максим Паперный. Произошло это тоже в Шигонском районе.