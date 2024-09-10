В сентябре мандаты Заксобрания Прикамья получат два новых депутата

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Updated Сегодня, 06:37
На сентябрьском заседании Заксобрания Прикамья новым депутатам вручат мандаты. Об этом сообщает пресс-служба ЗС региона по информации крайизббиркрома.
По результатам дополнительных выборов в краевой парламент по одномандатным избирательным округам №12 и №20 в состав Законодательного Собрания войдут:
По округу №12 (Красновишерский, Соликамский и Чердынский округа)
— Олег Калинский (Единая Россия) — победил с результатом 49,2%.
По округу №20 (Куединский, Уинский и Чернушинский округа):
— Ольга Суднева (Единая Россия) — победил с результатом 58,13%.
Ранее Избирательная комиссия Пермского края подвела итоги выборов, прошедших в регионе 6–8 сентября. По предварительным данным, средняя явка избирателей с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) сложилась в 30,24%.
Кроме того, в эти дни прошли выборные кампании в ряде муниципалитетов и довыборы в Заксобрание Прикамья по округам №12 и 20 — явка составила 27,81%.