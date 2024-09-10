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На сентябрьском заседании Заксобрания Прикамья новым депутатам вручат мандаты

В сентябре мандаты Заксобрания Прикамья получат два новых депутата

10 сентября 2024, 06:36
Фото: пресс-служба Заксобрания Прикамья

На сентябрьском заседании Заксобрания Прикамья новым депутатам вручат мандаты

Оба народных избранника представляют «Единую Россию».
Сюжет
Выборы

На сентябрьском заседании Заксобрания Прикамья новым депутатам вручат мандаты. Об этом сообщает пресс-служба ЗС региона по информации крайизббиркрома.

По результатам дополнительных выборов в краевой парламент по одномандатным избирательным округам №12 и №20 в состав Законодательного Собрания войдут:

По округу №12 (Красновишерский, Соликамский и Чердынский округа)

 — Олег Калинский (Единая Россия) — победил с результатом 49,2%.

По округу №20 (Куединский, Уинский и Чернушинский округа):

— Ольга Суднева (Единая Россия) — победил с результатом 58,13%.

Ранее Избирательная комиссия Пермского края подвела итоги выборов, прошедших в регионе 6–8 сентября. По предварительным данным, средняя явка избирателей с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) сложилась в 30,24%.

Кроме того, в эти дни прошли выборные кампании в ряде муниципалитетов и довыборы в Заксобрание Прикамья по округам №12 и 20 — явка составила 27,81%.

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#Политика#Выборы#Законодательное собрание
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