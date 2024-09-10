Власти Перми в поисках средств для продолжения стройки Ивинского проспекта

«Строительство Ивинского проспекта делится на три этапа. Сейчас завершается первый этап — строительство кольцевой развязки, которое все жители прекрасно видят. Мы прилагаем все усилия, чтобы ускорить реализацию второго этапа и соединить текущую дорожную сеть с кольцевой развязкой. Совместно с краевым минтрансом ищем источники финансирования, проект у нас уже есть», — пояснил Соснин.