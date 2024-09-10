Власти Перми в поисках средств для продолжения стройки Ивинского проспекта

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Власти Прикамья намерены ускорить процесс второго этапа строительства развязки Ивинского проспекта в Мотовилихинском районе Перми. В настоящий момент администрация краевой столицы находится в поисках финансирования. Об этом рассказал глава города Перми Эдуард Соснин.
«Строительство Ивинского проспекта делится на три этапа. Сейчас завершается первый этап — строительство кольцевой развязки, которое все жители прекрасно видят. Мы прилагаем все усилия, чтобы ускорить реализацию второго этапа и соединить текущую дорожную сеть с кольцевой развязкой. Совместно с краевым минтрансом ищем источники финансирования, проект у нас уже есть», — пояснил Соснин.
Ивинский проспект соединит проспект Октябрят и дорогу Старцева — Ива — Восточный обход. Длина новой улицы в Мотовилихинском районе составит порядка 814 метров.