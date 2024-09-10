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Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Власти Перми в поисках средств для продолжения строительства Ивинского проспекта

Власти Перми в поисках средств для продолжения стройки Ивинского проспекта

10 сентября 2024, 09:46
Фото: Изображение Midjourney

Власти Перми в поисках средств для продолжения строительства Ивинского проспекта

Строительства проспекта завершено почти на треть.

Власти Прикамья намерены ускорить процесс второго этапа строительства развязки Ивинского проспекта в Мотовилихинском районе Перми. В настоящий момент администрация краевой столицы находится в поисках финансирования. Об этом рассказал глава города Перми Эдуард Соснин.

«Строительство Ивинского проспекта делится на три этапа. Сейчас завершается первый этап — строительство кольцевой развязки, которое все жители прекрасно видят. Мы прилагаем все усилия, чтобы ускорить реализацию второго этапа и соединить текущую дорожную сеть с кольцевой развязкой. Совместно с краевым минтрансом ищем источники финансирования, проект у нас уже есть», — пояснил Соснин.

Ивинский проспект соединит проспект Октябрят и дорогу Старцева — Ива — Восточный обход. Длина новой улицы в Мотовилихинском районе составит порядка 814 метров.

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