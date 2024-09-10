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Возбуждено дело по факту убийства главы Свердловского отдела СУ СК Пермского края

Возбуждено дело по факту убийства главы Свердловского отдела СУ СК Пермского края

10 сентября 2024, 06:33
Фото: Изображение Midjourney
Проводится проверка версии убийства на почве ревности.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства главы Свердловского отдела СУ СКР по Пермскому краю Евгения Середкина. На место инцидента выехали наиболее опытные следователи. Подозреваемый был задержан и допрошен. Работа на месте происходила под контролем руководителя краевого следственного управления Дениса Головкина.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, в ближайшее время будет предъявлено обвинение. Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Выясняются мотивы преступления, идет проверка версии убийства на почве ревности.

Проведен осмотр места происшествия, проходят необходимые судебные экспертизы и допрос свидетелей. Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле в аппарате ведомства.

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