Возбуждено дело по факту убийства главы Свердловского отдела СУ СК Пермского края

Возбуждено уголовное дело по факту убийства главы Свердловского отдела СУ СКР по Пермскому краю Евгения Середкина. На место инцидента выехали наиболее опытные следователи. Подозреваемый был задержан и допрошен. Работа на месте происходила под контролем руководителя краевого следственного управления Дениса Головкина.