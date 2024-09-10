Возбуждено дело по факту убийства главы Свердловского отдела СУ СК Пермского края

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Возбуждено уголовное дело по факту убийства главы Свердловского отдела СУ СКР по Пермскому краю Евгения Середкина. На место инцидента выехали наиболее опытные следователи. Подозреваемый был задержан и допрошен. Работа на месте происходила под контролем руководителя краевого следственного управления Дениса Головкина.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, в ближайшее время будет предъявлено обвинение. Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).
Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Выясняются мотивы преступления, идет проверка версии убийства на почве ревности.
Проведен осмотр места происшествия, проходят необходимые судебные экспертизы и допрос свидетелей. Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле в аппарате ведомства.