Застройщик из Екатеринбурга займется комплексным развитием территории Тихого Компроса

Девелопер приобрел право развития территории за 7 млн рублей, договор будет заключен в течение месяца, сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края. Компания займется преобразованием территории, ограниченной ул. Куйбышева, Коминтерна и Комсомольским проспектом, а также ул. Емельяна Ярославского, Лодыгина и Солдатова в Свердловском районе. Общая площадь участка составляет 6,53 га, она включает в себя и несколько несмежных участков в Свердловском районе.