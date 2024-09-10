Застройщик из Екатеринбурга займется комплексным развитием территории Тихого Компроса

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Стало известно, кто займется комплексными развитием территории (КРТ) Тихого Компроса в Перми. По итогам аукциона право КРТ выиграл специализированный застройщик ООО «Комфорт и Функциональность» (входит в холдинг «Брусника») из Екатеринбурга.
Девелопер приобрел право развития территории за 7 млн рублей, договор будет заключен в течение месяца, сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края. Компания займется преобразованием территории, ограниченной ул. Куйбышева, Коминтерна и Комсомольским проспектом, а также ул. Емельяна Ярославского, Лодыгина и Солдатова в Свердловском районе. Общая площадь участка составляет 6,53 га, она включает в себя и несколько несмежных участков в Свердловском районе.
В границы территорий входят пять многоквартирных жилых аварийных домов — они находятся по ул. Клары Цеткин, 3, Комсомольскому проспекту, 94, Чкалова, 32 и 38, а также Коминтерна, 6. По условиям договора в течение 5,5 лет застройщик должен будет самостоятельно расселить эти здания общей площадью 14,8 тыс. кв. м.
В Минстрое Прикамья рассказали, что для реализации плана КРТ, помимо сноса «аварийки», будут изъяты и снесены девять объектов капитального строительства нежилого назначения общей площадью около 7 тыс. кв. м. Также девелопер при строительстве новых домов передать городу квартиры для детей-сирот и провести работы по благоустройству территории. Общий срок реализации проекта реновации составит восемь лет.
«Брусника» входит в ТОП-10 по объему текущего строительства в России. Застройщик занимается проектами в Екатеринбурге, Новосибирске, Сургуте, Тюмени, Кургане, Омске и Видном (Московская область).
Минстрой Пермского края объявлял торги на реновацию Тихого Компроса в начале текущего года. До этого застройщика искали еще в ноябре прошлого года.