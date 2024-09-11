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Posted 11 сентября, 16:07

Published 11 сентября, 16:07

Modified 11 сентября, 16:09

Updated 11 сентября, 16:09

Председатель СКР запросил доклад о ситуации с пострадавшей из общежития в Перми

Александр Бастрыкин ожидает доклада по рухнувшей стене в пермском общежитии

11 сентября 2024, 16:07
Фото: properm.ru

Председатель СКР запросил доклад о ситуации с пострадавшей из общежития в Перми

В результате происшествия госпитализирована одна женщина.

В центральный аппарат Следкома будет доложено о нарушении прав жителей дома по ул. К Цеткин, 13 в Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня утром в доме обрушились перегородки между первым этажом и подвалом. Ранее жители обращались в уполномоченные органы для признания здания аварийным, однако им было отказано. По данному факту следственными органами СУ СК России по Пермскому краю организована доследственная проверка по ч. 1 ст. 293 (халатность) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

В ходе падения перегородок в доме никто не пострадал. Однако, как сообщили корреспонденту в краевом Минздраве, происшествие сказалось на самочувствии одной пожилой женщины.

Пермячка была госпитализирована в больницу. Сейчас она продолжает лечение, находится в состоянии средней степени тяжести. Напомним, инцидент произошел сегодня, 11 сентября, в жилом многоквартирном доме в Свердловском районе города. Следствием проводится осмотр места и опрос очевидцев. Будет дана юридическая оценка действиям или бездействию ответственных за содержание здания лиц. Ход проверки поставлен на особый контроль в аппарате ведомства.

Здание был возведено еще в 1967 году. Сейчас там общежитие. Жители не один раз жаловались на состояние здания. По их словам, местные власти и управляющая компания бездействовал

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#Происшествия#Пермь#Аварийный дом#Дом#Александр Бастрыкин
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