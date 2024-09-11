Александр Бастрыкин ожидает доклада по рухнувшей стене в пермском общежитии

Сегодня утром в доме обрушились перегородки между первым этажом и подвалом. Ранее жители обращались в уполномоченные органы для признания здания аварийным, однако им было отказано. По данному факту следственными органами СУ СК России по Пермскому краю организована доследственная проверка по ч. 1 ст. 293 (халатность) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).