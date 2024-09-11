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Posted 11 сентября, 09:11

Published 11 сентября, 09:11

Modified 11 сентября, 09:13

Updated 11 сентября, 09:13

Что делать, если на вас заочно оформили кредит? Советы экспертов

Что делать, если на вас заочно оформили кредит? Советы экспертов

11 сентября 2024, 09:11
Фото: Изображение Midjourney
Как защититься от киберпреступников.

Житель Костромы Владимир Лукьянов в августе этого года решил купить машину. Часть денег он накопил, часть покрыла выручка от сдачи старого автомобиля в trade-in, а еще часть он хотел взять в кредит. Однако в автосалоне выяснилось, что за неделю до этого на мужчину уже оформили микрозайм без его ведома.

Машину костромичу пришлось оформлять на жену, так как кредитная нагрузка мужчины оказалась слишком высокой. А еще он обратился в полицию и нанял адвоката.

Фото: Изображение Midjourney.

Только за три первых месяцев 2024 года банки отразили почти 13,9 млн попыток кибермошенников похитить деньги у клиентов. Такие данные приводит Центробанк РФ. Ежедневно мошенники совершают более 154 тыс. посягательств на счета граждан нашей страны, и далеко не все поползновения получается пресечь. Как следует из данных «Обзора отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств», в I квартале 2024 года злоумышленникам удалось похитить у клиентов банков 4,3 млрд рублей.

В 2024 году общие финансовые потери россиян оказались на 8% выше средних показателей хищений предыдущего года. Если в 2023-м жертвам удалось вернуть 8,7% от украденных сумм, то теперь этот показатель упал до 7,7%.

Главные жертвы мошенников — физлица. За три месяца с их карт злоумышленники украли более 1,9 млрд рублей. Для этого понадобилось 237 тыс. операций. На дистанционном банковском обслуживании обманутые клиенты банков за первый квартал потеряли почти миллиард рублей, через СБП — свыше 1,1 млрд, через электронные кошельки — более 39 млн, без открытия счета — еще 5,9 млн.

Фото: Данные о хищения средств россиян по операциям без согласия клиентов (ОБС). ЦБ РФ.

Что делать, если на вас взяли «левый» кредит?

Сделайте запрос в Бюро кредитных историй (БКИ)

Именно там хранятся все данные о действующих или закрытых кредитах. Вам нужно будет через Госулуги запросить вашу кредитную историю, ответ придет практически сразу. Подробная инструкция по получению сведений есть на портале.

Обратитесь в полицию

Если кредит на вас мошенники все же оформили, надо срочно писать заявление в МВД. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов найти преступников. Подать заявление можно в любом отделении полиции. Нужно указать, какой кредит и когда на вас оформили, какая задолженность по нему числится, а также предоставить доказательства о том, что вы непричастны к оформлению займа.

Обратитесь в кредитную организацию

После того, как вы подали заявление, нужно взять копию талона-уведомления и обратиться с ним в организацию, где за вами числится долг. Ее сотрудники будут обязаны провести внутреннюю служебную проверку и выяснить обстоятельства оформления займа. Банк может сразу аннулировать кредитный договор, когда выяснится, что кредит оформляли мошенники, однако имеет право этого не делать. В таком случае можно оспорить действия кредитной организации в ЦБ, либо обратиться в суд.

Как подать в суд?

Для этого потребуется собрать пакет документов, в который войдут:

  • кредитный договор и все приложения к нему;
  • копия паспорта заемщика, сделанная в банке при выдаче кредита;
  • реквизиты банковского счета или карты, куда были перечислены деньги;
  • кассовый ордер или распоряжение клиента о списании денег со счета;
  • имя сотрудника, оформившего на вас кредитный договор;
  • адрес офиса, где произошло оформление кредита.
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