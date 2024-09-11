Что делать, если на вас заочно оформили кредит? Советы экспертов

Posted 11 сентября, 09:11
Published 11 сентября, 09:11
Modified 11 сентября, 09:13
Updated 11 сентября, 09:13
Житель Костромы Владимир Лукьянов в августе этого года решил купить машину. Часть денег он накопил, часть покрыла выручка от сдачи старого автомобиля в trade-in, а еще часть он хотел взять в кредит. Однако в автосалоне выяснилось, что за неделю до этого на мужчину уже оформили микрозайм без его ведома.
Машину костромичу пришлось оформлять на жену, так как кредитная нагрузка мужчины оказалась слишком высокой. А еще он обратился в полицию и нанял адвоката.
Только за три первых месяцев 2024 года банки отразили почти 13,9 млн попыток кибермошенников похитить деньги у клиентов. Такие данные приводит Центробанк РФ. Ежедневно мошенники совершают более 154 тыс. посягательств на счета граждан нашей страны, и далеко не все поползновения получается пресечь. Как следует из данных «Обзора отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств», в I квартале 2024 года злоумышленникам удалось похитить у клиентов банков 4,3 млрд рублей.
В 2024 году общие финансовые потери россиян оказались на 8% выше средних показателей хищений предыдущего года. Если в 2023-м жертвам удалось вернуть 8,7% от украденных сумм, то теперь этот показатель упал до 7,7%.
Главные жертвы мошенников — физлица. За три месяца с их карт злоумышленники украли более 1,9 млрд рублей. Для этого понадобилось 237 тыс. операций. На дистанционном банковском обслуживании обманутые клиенты банков за первый квартал потеряли почти миллиард рублей, через СБП — свыше 1,1 млрд, через электронные кошельки — более 39 млн, без открытия счета — еще 5,9 млн.
Именно там хранятся все данные о действующих или закрытых кредитах. Вам нужно будет через Госулуги запросить вашу кредитную историю, ответ придет практически сразу. Подробная инструкция по получению сведений есть на портале.
Если кредит на вас мошенники все же оформили, надо срочно писать заявление в МВД. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов найти преступников. Подать заявление можно в любом отделении полиции. Нужно указать, какой кредит и когда на вас оформили, какая задолженность по нему числится, а также предоставить доказательства о том, что вы непричастны к оформлению займа.
После того, как вы подали заявление, нужно взять копию талона-уведомления и обратиться с ним в организацию, где за вами числится долг. Ее сотрудники будут обязаны провести внутреннюю служебную проверку и выяснить обстоятельства оформления займа. Банк может сразу аннулировать кредитный договор, когда выяснится, что кредит оформляли мошенники, однако имеет право этого не делать. В таком случае можно оспорить действия кредитной организации в ЦБ, либо обратиться в суд.
Для этого потребуется собрать пакет документов, в который войдут: