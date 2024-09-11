Что делать, если на вас заочно оформили кредит? Советы экспертов

Если кредит на вас мошенники все же оформили, надо срочно писать заявление в МВД. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов найти преступников. Подать заявление можно в любом отделении полиции. Нужно указать, какой кредит и когда на вас оформили, какая задолженность по нему числится, а также предоставить доказательства о том, что вы непричастны к оформлению займа.