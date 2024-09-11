Экономист: жители Подмосковья предпочитают покупать, а не арендовать жилье

Для покупки квартиры за 5 млн рублей необходим стартовый капитал в размере не менее 500 тыс. рублей. Ежемесячный платеж по ипотеке на 20 лет при этом составит 37 тыс. рублей, что сопоставимо с арендной платой. Если же увеличить срок кредитования до 30 лет, то ежемесячный платеж будет равен арендной плате — 33 тыс. рублей.