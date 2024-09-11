Экономист: жители Подмосковья предпочитают покупать, а не арендовать жилье

Posted 11 сентября, 02:20
Published 11 сентября, 02:20
Modified 16 сентября, 02:26
Updated 16 сентября, 02:26
Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.
По ее словам, средняя стоимость 1 кв. м жилья в регионе составляет около 168 625 рублей. Таким образом, небольшая однокомнатная квартира площадью 30 кв. м будет стоить около 5 млн рублей. При этом средняя арендная плата за «однушку» в Подмосковье составляет 33 тыс. рублей в месяц.
Для покупки квартиры за 5 млн рублей необходим стартовый капитал в размере не менее 500 тыс. рублей. Ежемесячный платеж по ипотеке на 20 лет при этом составит 37 тыс. рублей, что сопоставимо с арендной платой. Если же увеличить срок кредитования до 30 лет, то ежемесячный платеж будет равен арендной плате — 33 тыс. рублей.
«В любом случае, при данном раскладе более оправданным, даже при сегодняшней дороговизне заемного капитала, является приобретение квартиры в ипотеку», — заключила Проданова.