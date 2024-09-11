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Posted 11 сентября, 04:37

Published 11 сентября, 04:37

Modified 11 сентября, 04:53

Updated 11 сентября, 04:53

Навигация электрокатамарана «Экоход» завершится в районе 13 октября

Электрокатамаран «Экоход» будет курсировать в Перми до середины октября

11 сентября 2024, 04:37
Фото: properm.ru

Навигация электрокатамарана «Экоход» завершится в районе 13 октября

Сюжет
Пермская езда
Решение о продлении навигации зависит от погоды.

В Перми навигация электрокатамарана «Экоход» завершится в октябре. «Все рейсы будут ходить по расписанию. Все зависит от погодных условий, пока до 13 октября точно будем ходить», — сообщили ИА «Текст» в компании «Водоходъ».

«Экоход» с июня совершает регулярные маршруты Пермь — Закамск с понедельника по четверг, в 9:30 из Перми, с причала №8, в 11:30 из Закамска, с модульного причала в районе ДК им. Кирова. Время в пути — 1,5 часа. Обратный рейс проходит с 11:30 до 13:00.

Стоимость взрослого билета 367 рублей, для детей от 5 до 10 лет — 183,5 рублей, дети до 5 лет — бесплатно.

Также «Экоход» ежедневно совершает вечерние прогулочные и экскурсионные рейсы. Так, доступны экскурсионные прогулки по Каме: «По волнам истории Перми», «Мосты Перми», «Огни большого города», «Музыка на камских волнах». Длительность рейса составляет от 1 до 1,5 часов. Стоимость билетов от 1,2 тыс. рублей до 2,9 тыс. рублей.

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