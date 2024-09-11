Электрокатамаран «Экоход» будет курсировать в Перми до середины октября

«Экоход» с июня совершает регулярные маршруты Пермь — Закамск с понедельника по четверг, в 9:30 из Перми, с причала №8, в 11:30 из Закамска, с модульного причала в районе ДК им. Кирова. Время в пути — 1,5 часа. Обратный рейс проходит с 11:30 до 13:00.