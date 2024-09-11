Евросоюз исключил из санкционного списка гонщика Никиту Мазепина

Постоянные представители членов Евросоюза (ЕС) продлили индивидуальные антироссийские санкции ещё на полгода. Из черного списка были исключены сын бывшего владельца «Уралкалия» и «Уралхима», гонщик Никита Мазепин и мать Евгения Пригожина Виолетта. Как сообщает ТАСС, санкции с Мазепина и Пригожиной были сняты после того, как суд ЕС аннулировал ограничительные меры в отношении них. В ближайшее время решение суда вступит в законную силу.