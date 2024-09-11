Евросоюз исключил из санкционного списка гонщика Никиту Мазепина

Posted 11 сентября, 11:15
Published 11 сентября, 11:15
Modified 11 сентября, 11:17
Updated 11 сентября, 11:17
Постоянные представители членов Евросоюза (ЕС) продлили индивидуальные антироссийские санкции ещё на полгода. Из черного списка были исключены сын бывшего владельца «Уралкалия» и «Уралхима», гонщик Никита Мазепин и мать Евгения Пригожина Виолетта. Как сообщает ТАСС, санкции с Мазепина и Пригожиной были сняты после того, как суд ЕС аннулировал ограничительные меры в отношении них. В ближайшее время решение суда вступит в законную силу.
«Да, послы утвердили продление действия санкций на шесть месяцев с исключением из списка двух физических лиц», — подтвердили на делегации источнику ТАСС одной из стран сообщества в Совете ЕС. Ранее Мазепин заявлял о желании вернуться «Формулу-1». Напомним, за несколько дней до начала сезона-2022 в «Формуле-1» американская команда разорвала контракт с пилотом.
В марте суд Европейского союза отменил санкции в отношении экс-пилота «Формулы-1» Никиты Мазепина. В заявлении суда отмечается, что родственные связи с его отцом, российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, не достаточна для того, чтобы говорить о наличии общих интересов и, как следствие, быть включенными в эти списки.