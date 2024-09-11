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Posted 11 сентября, 11:15

Published 11 сентября, 11:15

Modified 11 сентября, 11:17

Updated 11 сентября, 11:17

Евросоюз исключил из санкционного списка гонщика Никиту Мазепина

Евросоюз исключил из санкционного списка гонщика Никиту Мазепина

11 сентября 2024, 11:15
Фото: Telegram-канал Никиты Мазепина
Сюжет
Санкции
Помимо этого, из списка была также исключена мать Евгения Пригожина.

Постоянные представители членов Евросоюза (ЕС) продлили индивидуальные антироссийские санкции ещё на полгода. Из черного списка были исключены сын бывшего владельца «Уралкалия» и «Уралхима», гонщик Никита Мазепин и мать Евгения Пригожина Виолетта. Как сообщает ТАСС, санкции с Мазепина и Пригожиной были сняты после того, как суд ЕС аннулировал ограничительные меры в отношении них. В ближайшее время решение суда вступит в законную силу.

«Да, послы утвердили продление действия санкций на шесть месяцев с исключением из списка двух физических лиц», — подтвердили на делегации источнику ТАСС одной из стран сообщества в Совете ЕС. Ранее Мазепин заявлял о желании вернуться «Формулу-1». Напомним, за несколько дней до начала сезона-2022 в «Формуле-1» американская команда разорвала контракт с пилотом.

В марте суд Европейского союза отменил санкции в отношении экс-пилота «Формулы-1» Никиты Мазепина. В заявлении суда отмечается, что родственные связи с его отцом, российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, не достаточна для того, чтобы говорить о наличии общих интересов и, как следствие, быть включенными в эти списки.

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#Уралхим#Россия#Уралкалий#Санкции#Евросоюз#Евгений Пригожин
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