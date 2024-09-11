Глобальное потепление: угроза или шанс для сельского хозяйства России

Posted 11 сентября, 10:05
Published 11 сентября, 10:05
Modified 11 сентября, 10:09
Updated 11 сентября, 10:09
Изменения климата часто заставляют страны переходить на принципы устойчивого сельского хозяйства и реформировать данный сектор пищевой промышленности.
Глобальное потепление уже привело к серьезным экономическим потерям. За последние 50 лет экстремальные погодные явления, вызванные им, нанесли ущерб на сумму более 4 миллиардов долларов. Сильнее всего пострадали развивающиеся страны.
Но при этом есть и плюсы:
О том, как еще глобальное потепление повлияло на сельскохозяйственный сектор и пищевую промышленность в России и как на основе этих изменений происходит внедрение новых технологий, в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей рассказали президент Зернового союза Аркадий Злочевский и ведущий эксперт по сахарному рынку Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов.
По мнению Злочевского, за последние 15 лет сельскохозяйственные технологии в РФ поменялись кардинально.
«Еще в нулевые годы мы обсчитывали рентабельность по культурам, а с начала десятых мы перешли на подсчет по гектарной выручке. Она образует экономику сельхозпроизводства, и это сильно влияет на технологическую базу», — указал он.
Злочевский подчеркнул, что, опираясь на цифру севооборотов, зависит набор техники, препаратов, средств защиты и так далее.
«Смена технологий также отражается и на урожайности. Она росла очень динамично вплоть до 2021 года, но сейчас она падает в связи с регуляторикой и пресловутыми пошлинами на зерно», — отметил он.
В связи с этим, как отметил Злочевский, наблюдается процесс стагнации инвестиций, в связи с чем, по его мнению, прекратилось технологическое совершенствование.
«Технологический откат происходит из-за отсутствия денег в кармане у крестьян, которые не всегда могут поддержать достигнутый технологический уровень, что, естественно, сказывается на урожайности. В этом году, помимо низкого урожая, происходит и снижение площадей под нерентабельными культурами. Минус два миллиона гектаров — это достаточно большой показатель», — подчеркнул он.
Глава Зернового союза высказался и по поводу влияния глобального потепления на его сферу.
«Это привело к сдвигу ареалов возделывания по тем или иным культурам на север. Теперь мы выращиваем кукурузу в Подмосковье», — заключил специалист.
Евгений Иванов также считает, что глобальное потепление пошло России на пользу.
«Плюсов для России в разы больше, чем минусов. В других странах ситуация иная, более плачевная», — указал он.
Отрицательными последствиями данного явления он назвал увеличение количества засух в южных регионах России и таяние вечной мерзлоты в северных. Там, по его словам, объекты инфраструктуры иной раз просто проваливаются под землю.
«Потери для аграрного сектора страны не так существенны, так как на севере не слишком развито сельское хозяйство и там мало чего производят», — уточнил он.
Эксперт отметил, что современных технологий за последние 25 лет было внедрено в сельском хозяйстве немало, но из-за их дороговизны не везде оснащение находится на должном уровне.
«Продвинутые хозяйства готовы это покупать и задорого, но не все могут пока себе это позволить», — подчеркнул он.
Напомнил Евгений Иванов и о наличии немалого количества экспортных ограничений (запреты и пошлины), которые убивают маржинальность растениеводов.
«Если бы их не было, закупки сельхозтехники были бы в разы больше», — указал эксперт.
Запуск внутри страны производства многих специализированных видов необходимой техники, с точки зрения их производителей, не окупается, потому что рынок только России мал и это часто, к сожалению, пока им невыгодно.
«Но при этом есть и успешные кейсы. Например, в Подмосковье в постсоветской России был с нуля в чистом поле построен завод „Тонар“ по производству прицепной и другой техники. И он успешно работает, расширяется и производит востребованную продукцию», — заключил собеседник издания.
Таким образом, можно смело сказать, что такая глобальная проблема как изменение климата может стать для России шансом, так как открывает для России новые возможности для сельскохозяйственного производства в северных регионах.
Однако для того, чтобы в полной мере ощутить этот потенциал, необходимо решить несколько важных задач:
• Развить отечественное производство сельскохозяйственных технологий.
• Обеспечить импортозамещение необходимых машин и оборудования.
• Создать эффективную систему использования природных ресурсов с учетом изменения климата.
В этих условиях Россия сможет не только сохранить сельскохозяйственное производство, но и увеличить его объемы, обеспечив страну пищевыми ресурсами и укрепляя экономику.