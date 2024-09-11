Глобальное потепление: угроза или шанс для сельского хозяйства России

О том, как еще глобальное потепление повлияло на сельскохозяйственный сектор и пищевую промышленность в России и как на основе этих изменений происходит внедрение новых технологий, в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей рассказали президент Зернового союза Аркадий Злочевский и ведущий эксперт по сахарному рынку Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов.