properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября, 08:50

Published 11 сентября, 08:50

Modified 11 сентября, 09:29

Updated 11 сентября, 09:29

Готовность нового здания Пермской художественной галереи достигла около 96%

Готовность нового здания Пермской художественной галереи достигла около 96%

11 сентября 2024, 08:50
Фото: properm.ru
Сюжет
Пермская художественная галерея
Первая выставка в новом здании галереи состоится уже в этом году.

Готовность здания Пермской художественной галереи составляет порядка 96%. Об этом на встрече с представителями СМИ сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Предполагается, что строительство объекта завершится уже в этом году. Глава региона также отметил, что проект является одним из самых сложных в крае. Ранее сообщалось, что первая выставка в новом здании галереи состоится уже в этом году.

Новое здание галереи по адресу ул. Советская, 1 начали строить весной 2021 года. Его площадь составляет более 20 тыс. кв. м., что в семь раз больше той, что была в распоряжении учреждения в Свято-Преображенском соборе. Здесь будут находится 15 экспозиционных зон, которые будут обновляться раз в два месяца. Полный переезд фондов галереи (около 62 тыс. экспонатов) займет от одного до полутора лет.

Читайте также:
В Прикамье прибыл «Поезд Победы»Пермская художественная галерея потратит два миллиона на реставрацию экспонатовМузей PERMM анонсировал экскурсии по выставке «Art & Science: Открытые тела»
#Строительство#Музей#Выставка#Пермская художественная галерея#Экспонаты#Экспозиция
Подпишитесь
Популярное