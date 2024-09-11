Готовность нового здания Пермской художественной галереи достигла около 96%

Новое здание галереи по адресу ул. Советская, 1 начали строить весной 2021 года. Его площадь составляет более 20 тыс. кв. м., что в семь раз больше той, что была в распоряжении учреждения в Свято-Преображенском соборе. Здесь будут находится 15 экспозиционных зон, которые будут обновляться раз в два месяца. Полный переезд фондов галереи (около 62 тыс. экспонатов) займет от одного до полутора лет.