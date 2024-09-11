Готовность нового здания Пермской художественной галереи достигла около 96%

Posted 11 сентября, 08:50
Published 11 сентября, 08:50
Modified 11 сентября, 09:29
Updated 11 сентября, 09:29
Готовность здания Пермской художественной галереи составляет порядка 96%. Об этом на встрече с представителями СМИ сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Предполагается, что строительство объекта завершится уже в этом году. Глава региона также отметил, что проект является одним из самых сложных в крае. Ранее сообщалось, что первая выставка в новом здании галереи состоится уже в этом году.
Новое здание галереи по адресу ул. Советская, 1 начали строить весной 2021 года. Его площадь составляет более 20 тыс. кв. м., что в семь раз больше той, что была в распоряжении учреждения в Свято-Преображенском соборе. Здесь будут находится 15 экспозиционных зон, которые будут обновляться раз в два месяца. Полный переезд фондов галереи (около 62 тыс. экспонатов) займет от одного до полутора лет.