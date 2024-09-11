Из-за атаки БПЛА самолет с пермскими паралимпийцами сел в Шереметьево вместо Внуково

Posted 11 сентября, 03:27
Published 11 сентября, 03:27
Modified 11 сентября, 03:32
Updated 11 сентября, 03:32
Из-за атаки БПЛА в Подмосковье самолет в пермскими паралимпийцами приземлился в аэропорту Шереметьево вместо Внуково. Об этом сообщил Центр спортивной подготовки Пермского края со ссылкой на ТАСС.
Спортсмены принимали участие в Паралимпийских играх в Париже. «Изначально планировалось, что спортсмены прилетят в аэропорт Внуково, однако из-за атаки БПЛА в Подмосковье рейс был перенаправлен в Шереметьево», — пишет издание.
На Паралимпиаде пермяк Евгений Торсунов завоевал золото и установил рекорд по прыжкам в длину. Это его вторая медаль за карьеру спортсмена. В рамках соревнования российские атлеты выиграли 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.