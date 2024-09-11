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Posted 11 сентября, 03:27

Published 11 сентября, 03:27

Modified 11 сентября, 03:32

Updated 11 сентября, 03:32

Из-за атаки БПЛА самолет с паралимпийцами из Перми сел в другом аэропорту Москвы

Из-за атаки БПЛА самолет с пермскими паралимпийцами сел в Шереметьево вместо Внуково

11 сентября 2024, 03:27
Фото: Центр спортивной подготовки Пермского края

Из-за атаки БПЛА самолет с паралимпийцами из Перми сел в другом аэропорту Москвы

На Паралимпиаде завоевал золото житель Прикамья Евгений Торсунов.

Из-за атаки БПЛА в Подмосковье самолет в пермскими паралимпийцами приземлился в аэропорту Шереметьево вместо Внуково. Об этом сообщил Центр спортивной подготовки Пермского края со ссылкой на ТАСС.

Спортсмены принимали участие в Паралимпийских играх в Париже. «Изначально планировалось, что спортсмены прилетят в аэропорт Внуково, однако из-за атаки БПЛА в Подмосковье рейс был перенаправлен в Шереметьево», — пишет издание.

На Паралимпиаде пермяк Евгений Торсунов завоевал золото и установил рекорд по прыжкам в длину. Это его вторая медаль за карьеру спортсмена. В рамках соревнования российские атлеты выиграли 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.


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