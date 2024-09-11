Из-за атаки БПЛА самолет с пермскими паралимпийцами сел в Шереметьево вместо Внуково

На Паралимпиаде пермяк Евгений Торсунов завоевал золото и установил рекорд по прыжкам в длину. Это его вторая медаль за карьеру спортсмена. В рамках соревнования российские атлеты выиграли 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.





