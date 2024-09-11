Кардиолог Курбанмагомедов: пульс выше 80 ударов в минуту может быть опасен для жизни

Posted 11 сентября, 16:45
Published 11 сентября, 16:45
Modified 13 сентября, 04:46
Updated 13 сентября, 04:46
По словам врача, подобное состояние называется тахикардией, пишет 360.ru.
«Пульс в состоянии покоя выше 80 ударов в минуту ассоциируется с увеличением общей смертности, частоты внезапной сердечной смерти и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний», — заявил он.
Курбанмагомедов также назвал причины тахикардии при патологии. Она может быть вызвана анемией, лихорадкой, нарушениями гормонального фона, кровопотерей или интоксикацией.
Для того, чтобы выбрать правильную тактику терапии, нужно выявить причину тахикардии. Нарушение сердечного ритма также фиксируют на ЭКГ.