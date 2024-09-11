Кардиолог Курбанмагомедов: пульс выше 80 ударов в минуту может быть опасен для жизни

Увеличение частоты сердечных сокращений выше 80 ударов в минут в состоянии покоя в ряде случаев может представлять опасное для здоровья и жизни человека состояние. Об этом рассказал кардиолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Мурад Курбанмагомедов.