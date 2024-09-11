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Posted 11 сентября, 08:20

Published 11 сентября, 08:20

Modified 11 сентября, 08:28

Updated 11 сентября, 08:28

Температурный фон в Пермском крае поднимется выше +25°С

Лето продолжается. В сентябре в Перми будет +25 градусов

11 сентября 2024, 08:20
Фото: ideogram.ai

Температурный фон в Пермском крае поднимется выше +25°С

«Бабье лето» продержится в Прикамье как минимум до 20 сентября.

Средняя дневная температура в Пермском крае до 20 сентября составит +19…+24°С, местами +25°С и выше. В ночные часы в регионе ожидается около +9°С с локальными понижениями в низинах до +2°С, особенно по востоку. Об этом сообщили эксперты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

По словам синоптиков, среднесрочные прогностические данные последних двух суток указывают на сохранение блокирующего антициклона до конца второй декады. Вероятность продолжения «бабьего лета» до 20 сентября высокая. Специалисты при этом отмечают, что аномалии температуры и количества осадков выше, чем ожидалось. «Это неудивительно, ведь ансамбли на большую заблаговременность сильно размывают картину», — пояснили метеорологи.

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