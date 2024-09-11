Лето продолжается. В сентябре в Перми будет +25 градусов

Средняя дневная температура в Пермском крае до 20 сентября составит +19…+24°С, местами +25°С и выше. В ночные часы в регионе ожидается около +9°С с локальными понижениями в низинах до +2°С, особенно по востоку. Об этом сообщили эксперты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».