Маму увезли на скорой. Что пермяки говорят о ЧП с частично рухнувшим домом

Примечательно, что жильцы дома незадолго до ЧП жаловались на его опасность для жизни. Публикация с видео была опубликована в Telegram-канале «ЧП И ДТП | ПЕРМЬ И КРАЯ» еще 29 августа. На нем местная жительница показывает огромные трещины на стенах душевой. И сегодня, уже после ЧП, пермячка возмущенно рассказывает о ситуации замглавы администрации Перми по вопросам ЖКХ Игорю Субботину. Говорит, что вода в душевых три недели текла под фундамент, а никто не решал проблему.