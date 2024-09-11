Маму увезли на скорой. Что пермяки говорят о ЧП с частично рухнувшим домом

Posted 11 сентября, 06:53
Published 11 сентября, 06:53
Modified 11 сентября, 06:55
Updated 11 сентября, 06:55
Местные жители жалуются на бездействие властей и управляющей компании, которое, как они считают, и привело к обрушению стены многоквартирного жилого дома на ул. Клары Цеткин, 13.
«Она [мама] прямо вот здесь пришла с садика документы забрать, зашла, и в этот момент все это обрушилось. Мне позвонили», — говорит местная жительница Анна. Она рассказала журналисту Properm.ru, что ее маму увезли на скорой с подозрением на инсульт. Женщина была рядом в момент обрушения. «Я требую отчет прокуратуры, краевого прокурора. Я знаю, кто это сделал», — возмущается мужчина.
Примечательно, что жильцы дома незадолго до ЧП жаловались на его опасность для жизни. Публикация с видео была опубликована в Telegram-канале «ЧП И ДТП | ПЕРМЬ И КРАЯ» еще 29 августа. На нем местная жительница показывает огромные трещины на стенах душевой. И сегодня, уже после ЧП, пермячка возмущенно рассказывает о ситуации замглавы администрации Перми по вопросам ЖКХ Игорю Субботину. Говорит, что вода в душевых три недели текла под фундамент, а никто не решал проблему.
Как сообщили городские власти, дом находился на самоуправлении в течение последних двух месяцев. Игорь Субботин затруднился ответить на вопрос, какая управляющая компания была в доме до этого. По уточненным данным, всего из дома было эвакуировано 22 человека, а не 17, как сообщалось ранее.