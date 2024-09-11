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Posted 11 сентября, 06:53

Published 11 сентября, 06:53

Modified 11 сентября, 06:55

Updated 11 сентября, 06:55

Пермяки жаловались на состояние дома на Клары Цеткин, 13 еще до его обрушения

Маму увезли на скорой. Что пермяки говорят о ЧП с частично рухнувшим домом

11 сентября 2024, 06:53
Фото: properm.ru

Пермяки жаловались на состояние дома на Клары Цеткин, 13 еще до его обрушения

Сюжет
Аварийное жилье
Местные жители не раз жаловались на аварийное состояние здания, но никто ничего не делал.

Местные жители жалуются на бездействие властей и управляющей компании, которое, как они считают, и привело к обрушению стены многоквартирного жилого дома на ул. Клары Цеткин, 13.

«Она [мама] прямо вот здесь пришла с садика документы забрать, зашла, и в этот момент все это обрушилось. Мне позвонили», — говорит местная жительница Анна. Она рассказала журналисту Properm.ru, что ее маму увезли на скорой с подозрением на инсульт. Женщина была рядом в момент обрушения. «Я требую отчет прокуратуры, краевого прокурора. Я знаю, кто это сделал», — возмущается мужчина.

Примечательно, что жильцы дома незадолго до ЧП жаловались на его опасность для жизни. Публикация с видео была опубликована в Telegram-канале «ЧП И ДТП | ПЕРМЬ И КРАЯ» еще 29 августа. На нем местная жительница показывает огромные трещины на стенах душевой. И сегодня, уже после ЧП, пермячка возмущенно рассказывает о ситуации замглавы администрации Перми по вопросам ЖКХ Игорю Субботину. Говорит, что вода в душевых три недели текла под фундамент, а никто не решал проблему.

Как сообщили городские власти, дом находился на самоуправлении в течение последних двух месяцев. Игорь Субботин затруднился ответить на вопрос, какая управляющая компания была в доме до этого. По уточненным данным, всего из дома было эвакуировано 22 человека, а не 17, как сообщалось ранее.

Фото: properm.ru.
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#Видео#Происшествия#Общество#Аварийное жилье#Пермь#Слуги народа
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