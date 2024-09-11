Мэр Перми рассказал, есть ли пострадавшие при обрушении стены дома на Клары Цеткин

Posted 11 сентября, 06:02
Published 11 сентября, 06:02
Modified 11 сентября, 06:15
Updated 11 сентября, 06:15
По предварительным данным, при обрушении стены дома на ул. Клары Цеткин, 13, пострадавших нет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Перми Эдуард Соснин.
По словам главы города, обрушились помещения подвала и первого этажа на площади около 36 кв. м. «Из здания эвакуированы 17 жильцов. На месте развернут оперативный штаб под руководством профильного заместителя, в здании работают спасатели», — пишет градоначальник.
Для собственников квартир пострадавшего дома открыли горячую линию: 244-40-13. По адресу: Клары Цеткин, 21, развернут пункт приёма по вопросам размещения эвакуированного населения.
UPD. В пресс-службе Минздрава Пермского края предварительно подтвердили Properm.ru, что при обрушении конструкций в доме никто не пострадал.