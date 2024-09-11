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Posted 11 сентября, 06:02

Published 11 сентября, 06:02

Modified 11 сентября, 06:15

Updated 11 сентября, 06:15

Мэр Перми рассказал, есть ли пострадавшие при обрушении стены дома на Клары Цеткин

Мэр Перми рассказал, есть ли пострадавшие при обрушении стены дома на Клары Цеткин

11 сентября 2024, 06:02
Фото: Пермь ЧП и ДТП, новости
Обрушились помещения первого этажа и подвала.

По предварительным данным, при обрушении стены дома на ул. Клары Цеткин, 13, пострадавших нет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Перми Эдуард Соснин.

По словам главы города, обрушились помещения подвала и первого этажа на площади около 36 кв. м. «Из здания эвакуированы 17 жильцов. На месте развернут оперативный штаб под руководством профильного заместителя, в здании работают спасатели», — пишет градоначальник.

Для собственников квартир пострадавшего дома открыли горячую линию: 244-40-13. По адресу: Клары Цеткин, 21, развернут пункт приёма по вопросам размещения эвакуированного населения.

UPD. В пресс-службе Минздрава Пермского края предварительно подтвердили Properm.ru, что при обрушении конструкций в доме никто не пострадал.

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