Обвиняемого во взятке бывшего чиновника пермской мэрии оставили в СИЗО

В ответ на обвинение, адвокаты Кудрявцева утверждали, что участок — который и стал предметом взятки — был куплен у Микова, якобы он сам предложить совершить сделку. Кудрявцев также заявил, что покупка участка никак не связана с оплатой работ в ДК «Молодежи» и продлением сроков контракта. При этом в ходе заседания выяснилось, что Сергей Миков уже заключил досудебное соглашение с прокуратурой. Именно он изобличил Андрея Кудрявцева и дал ряд других показаний о действиях чиновников мэрии.