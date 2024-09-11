Обвиняемого во взятке бывшего чиновника пермской мэрии оставили в СИЗО

Posted 11 сентября, 13:21
Published 11 сентября, 13:21
Modified 11 сентября, 13:35
Updated 11 сентября, 13:35
Сегодня, 11 сентября, судья Пермского краевого суда Денис Салтыков отклонил жалобу защиты замдиректора ООО «Парма» Андрея Кудрявцева на его арест в СИЗО. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки от директора коммерческой организации ООО «Строительно-Монтажный Трест № 6» Сергея Микова.
Как передает журналист Properm.ru из зала суда, Андрей Кудрявцев поступил в СИЗО только сегодня; обвинение было предъявлено во время допроса. На допросе в следствии он пояснял, что был ранее знаком с Миковым — последний исполнял контракт на ремонт Дома Молодежи. Срок работ был продлен с 1,5 до 3 лет. Свою вину он категорически отрицает. Адвокат подсудимого во время заседания приобщил к материалам благодарность, полученную в августе от губернатора Пермского края.
В ответ на обвинение, адвокаты Кудрявцева утверждали, что участок — который и стал предметом взятки — был куплен у Микова, якобы он сам предложить совершить сделку. Кудрявцев также заявил, что покупка участка никак не связана с оплатой работ в ДК «Молодежи» и продлением сроков контракта. При этом в ходе заседания выяснилось, что Сергей Миков уже заключил досудебное соглашение с прокуратурой. Именно он изобличил Андрея Кудрявцева и дал ряд других показаний о действиях чиновников мэрии.
В результате судья отказал в удовлетворении жалобы защиты Кудрявцева на арест в СИЗО и оставил там до до 6 ноября.
Андрей Кудрявцев был задержан сотрудниками УФСБ по Пермскому краю на прошлой неделе. Следствие считает его причастным к получению взятки от руководителя строительной организации. Было установлено, что задержанный получил взятку в виде земельного участка стоимостью 390 тыс. рублей от директора за совершение незаконных действий в интересах взяткодателя.
Ранее сотрудники ФСБ также задержали по подозрению во взятке Сергея Микова и начальницу УКС Перми Ирину Чиркову. Они арестованы и находятся в СИЗО.