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Posted 11 сентября, 05:39

Published 11 сентября, 05:39

Modified 11 сентября, 05:41

Updated 11 сентября, 05:41

Пермский театр оперы и балета покинули два солиста

Пермский театр оперы и балета покинули два солиста. Какие изменения еще произошли?

11 сентября 2024, 05:39
Фото: Андрей Чунтомов. пресс-служба Пермского театра оперы и балета

Пермский театр оперы и балета покинули два солиста

Сюжет
Театр оперы и балета
Новыми музыкантами пополнился оркестр театра, также в грядущем сезоне готовятся четыре премьеры.

Балетную труппу Пермского театра оперы и балета в конце сезона 2023/24 покинули четверо артистов — это Томонэ Кагава, Георгий Еналдиев, Марат Сафин и Виктория Сингур. Кроме того, Пермская опера окончила сотрудничество с Константином Сучковым (баритон), Дарьей Пичугиной (сопрано), Олегом Ивановым (бас), Александром Погудиным (бас-баритон), Элоной Коржевич (сопрано) и Натальей Князевой (сопрано).

Как рассказали в пресс-службе театра, в балетную труппу пришли 23 новых артиста — в их числе премьер Габриэл Лопес и солист Натан Фернандес. Также с сезона 2024/25 к оперной труппе присоединились баритон Игорь Подоплелов («Летучий голландец», «Похождения повесы»), баритоны Евгений Бовыкин и Виктор Погудин, бас Олег Бударацкий и меццо-сопрано Анастасия Вятскина. Режиссер театра — ранее работавшая с Пермским оперным Мария Рубина. В 2013 году в рамках Дягилевского фестиваля она поставила оперу «Женские хитрости» Чимарозы, а в 2019 — детский спектакль «Терем-теремок» Польского.

Кроме того, хор Пермского театра оперы и балета пополнился 10 солистами из Перми, Уфы, Ростова-на-Дону и других городов, а в оркестр пришел 21 музыкант. Хормейстер театра — Даниил Журилов, директор оркестра — бывший технический директор оркестра musicAeterna Александр Веселков.

В сезоне 2024/25 Пермский театр оперы и балета представит четыре премьеры:

  • опера «Пиковая дама» Петра Чайковского;
  • балет «Сильвия» Лео Делиба;
  • балет «Орфей» Игоря Стравинского;
  • балет «Снегурочка» композитора Владимира Раннева.

Также театр готовит премьеру детского спектакля «Легенда скрипичных мастеров» и возобновит показы оперы-сказки «Двенадцать месяцев».

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