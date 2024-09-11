Пермский театр оперы и балета покинули два солиста. Какие изменения еще произошли?

Posted 11 сентября, 05:39
Published 11 сентября, 05:39
Modified 11 сентября, 05:41
Updated 11 сентября, 05:41
Балетную труппу Пермского театра оперы и балета в конце сезона 2023/24 покинули четверо артистов — это Томонэ Кагава, Георгий Еналдиев, Марат Сафин и Виктория Сингур. Кроме того, Пермская опера окончила сотрудничество с Константином Сучковым (баритон), Дарьей Пичугиной (сопрано), Олегом Ивановым (бас), Александром Погудиным (бас-баритон), Элоной Коржевич (сопрано) и Натальей Князевой (сопрано).
Как рассказали в пресс-службе театра, в балетную труппу пришли 23 новых артиста — в их числе премьер Габриэл Лопес и солист Натан Фернандес. Также с сезона 2024/25 к оперной труппе присоединились баритон Игорь Подоплелов («Летучий голландец», «Похождения повесы»), баритоны Евгений Бовыкин и Виктор Погудин, бас Олег Бударацкий и меццо-сопрано Анастасия Вятскина. Режиссер театра — ранее работавшая с Пермским оперным Мария Рубина. В 2013 году в рамках Дягилевского фестиваля она поставила оперу «Женские хитрости» Чимарозы, а в 2019 — детский спектакль «Терем-теремок» Польского.
Кроме того, хор Пермского театра оперы и балета пополнился 10 солистами из Перми, Уфы, Ростова-на-Дону и других городов, а в оркестр пришел 21 музыкант. Хормейстер театра — Даниил Журилов, директор оркестра — бывший технический директор оркестра musicAeterna Александр Веселков.
В сезоне 2024/25 Пермский театр оперы и балета представит четыре премьеры:
Также театр готовит премьеру детского спектакля «Легенда скрипичных мастеров» и возобновит показы оперы-сказки «Двенадцать месяцев».