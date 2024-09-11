Пермский театр оперы и балета покинули два солиста. Какие изменения еще произошли?

Как рассказали в пресс-службе театра, в балетную труппу пришли 23 новых артиста — в их числе премьер Габриэл Лопес и солист Натан Фернандес. Также с сезона 2024/25 к оперной труппе присоединились баритон Игорь Подоплелов («Летучий голландец», «Похождения повесы»), баритоны Евгений Бовыкин и Виктор Погудин, бас Олег Бударацкий и меццо-сопрано Анастасия Вятскина. Режиссер театра — ранее работавшая с Пермским оперным Мария Рубина. В 2013 году в рамках Дягилевского фестиваля она поставила оперу «Женские хитрости» Чимарозы, а в 2019 — детский спектакль «Терем-теремок» Польского.