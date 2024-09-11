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Posted 11 сентября, 07:07

Published 11 сентября, 07:07

Modified 11 сентября, 07:09

Updated 11 сентября, 07:09

Прокуратура и СУ СК проводят проверку по факту обрушения стены дома на Клары Цеткин

Прокуратура и СУ СК проводят проверку по факту обрушения стены дома на Клары Цеткин

11 сентября 2024, 07:07
Фото: properm.ru
Пострадавших нет.

Прокуратура и СУ СКР проводят проверки по факту обрушения стены дома на ул. Клары Цеткин, 13 в Перми. Об этом сообщают пресс-службы обоих ведомств.

Проверку организовала прокуратура Свердловского района, на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района Эдуард Кокоев. «В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение прав граждан на комфортное и безопасное проживание, дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание жилого фонда», — говорят в ведомстве.

Также обстоятельства обрушения конструкций дома выясняют специалисты краевого СУ СКР.

Фото: прокуратура Пермского края.
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