Прокуратура и СУ СК проводят проверку по факту обрушения стены дома на Клары Цеткин

Posted 11 сентября, 07:07
Published 11 сентября, 07:07
Modified 11 сентября, 07:09
Updated 11 сентября, 07:09
Прокуратура и СУ СКР проводят проверки по факту обрушения стены дома на ул. Клары Цеткин, 13 в Перми. Об этом сообщают пресс-службы обоих ведомств.
Проверку организовала прокуратура Свердловского района, на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района Эдуард Кокоев. «В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение прав граждан на комфортное и безопасное проживание, дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание жилого фонда», — говорят в ведомстве.
Также обстоятельства обрушения конструкций дома выясняют специалисты краевого СУ СКР.