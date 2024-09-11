Ретейлерам рекомендовали убрать с полок «неправильный мед»

Posted 11 сентября, 15:42
Published 11 сентября, 15:42
Modified 13 сентября, 04:44
Updated 13 сентября, 04:44
В августе Роскачество выявило массовые подделки на полках супермаркетов. По данным РБК, доля фальсификата на рынке достигает 60%, особенно в низшей ценовой категории и под собственными брендами магазинов, пишет 360.ru.
Такая ситуация сложилась из-за того, что в законе прежде не было четкого понятия, что такое мед. Оно появилось только сейчас.
Торговые сети после получения письма от министерства пообещали провести ревизию полок и принять меры, если найдут нарушения.