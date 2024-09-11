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Posted 11 сентября, 15:42

Published 11 сентября, 15:42

Modified 13 сентября, 04:44

Updated 13 сентября, 04:44

Ретейлерам рекомендовали убрать с полок «неправильный мед»

11 сентября 2024, 15:42
Минпромторг рекомендовал ретейлерам убрать с полок фальсифицированный мед. С 1 сентября в России вступил в силу новый закон «О пчеловодстве», по которому продукцию, куда добавляют сахарно-фруктозный сироп, уже нельзя называть медом.

В августе Роскачество выявило массовые подделки на полках супермаркетов. По данным РБК, доля фальсификата на рынке достигает 60%, особенно в низшей ценовой категории и под собственными брендами магазинов, пишет 360.ru.

Такая ситуация сложилась из-за того, что в законе прежде не было четкого понятия, что такое мед. Оно появилось только сейчас.

Торговые сети после получения письма от министерства пообещали провести ревизию полок и принять меры, если найдут нарушения.

#Алина Ибрагимова
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