Росбанк может стать филиалом Т-Банка

Posted 11 сентября, 19:03
Published 11 сентября, 19:03
Modified 11 сентября, 19:03
Updated 11 сентября, 19:03
Быстрая и бесшовная интеграция двух крупных банков обеспечит формирование структуры, которая пополнит пятерку банков, лидирующих по объему средств населения. Об этом сообщает rosbalt.
Эффективность объединения будет достигнута за счет использования единых платформенных ИТ-решений, которые помогут не допустить дублирования функций, избежать дополнительных затрат и могут быть реализованы в кратчайшие сроки. Для осуществления процесса интеграции набрали сильную команду, способную минимизировать риски.
Для ключевых корпоративных клиентов и прайвет-сегмента сопровождение в офлайн-формате будет сохранено. Обслуживание остальных клиентов будет проводиться в режиме онлайн. Переход предполагается сделать комфортным за счет наращивания сети банкоматов Т-Банка — до 10 тысяч.
Сотрудники Росбанка перейдут на работу в Т-Банк. В настоящее время в Росбанке около девяти тысяч работников, тогда как в штате Т-Банка их более 90 тысяч.
Глава Т-Банка Станислав Близнюк пообещал, что качество обслуживания клиентов в объединенном банке останется на высоком уровне.