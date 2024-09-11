«Скорая увозила живым, но сильно поломанным». В Перми произошло ДТП с мотоциклом

Вчера днем, 10 сентября, в Перми произошло серьезное ДТП. Как рассказали в Telegram-канале «ЧП ДТП Пермь», на ул. Обвинская мотоцикл въехал в автомобиль, заезжающий на автозаправку. При этом неизвестно, остался ли водитель мотоцикла жив. «Очень хочется узнать, что с мотоциклистом, его скорая увозила живым, но сильно поломанным, очень страшно было», — пишет девушка.