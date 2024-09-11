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Posted 11 сентября, 05:59

Published 11 сентября, 05:59

Modified 11 сентября, 06:01

Updated 11 сентября, 06:01

В Перми днем 10 сентября произошло ДТП с мотоциклом

«Скорая увозила живым, но сильно поломанным». В Перми произошло ДТП с мотоциклом

11 сентября 2024, 05:59
Фото: Изображение Midjourney

В Перми днем 10 сентября произошло ДТП с мотоциклом

Сюжет
Дтп
Осторожно: не рекомендуем смотреть запись с места аварии слабонервным.

Вчера днем, 10 сентября, в Перми произошло серьезное ДТП. Как рассказали в Telegram-канале «ЧП ДТП Пермь», на ул. Обвинская мотоцикл въехал в автомобиль, заезжающий на автозаправку. При этом неизвестно, остался ли водитель мотоцикла жив. «Очень хочется узнать, что с мотоциклистом, его скорая увозила живым, но сильно поломанным, очень страшно было», — пишет девушка.

Фото: Telegram-канал «ЧП ДТП Пермь».

Читатели Properm.ru прислали запись с моментом ДТП, записанную видеорегистратором. Судя по всему, авария произошла около полудня. Как рассказал очевидец, свидетели ДТП вызвали скорую помощь. Мотоциклист был без сознания, из шлема текла кровь, были заметны открытые переломы. До приезда скорой он двигался, но не пришел в сознание.

По словам читателя Properm.ru, в автомобиле ехала пара. Пассажирка утверждала, что водитель мотоцикла ехал на красный, затем утверждала, что он якобы был пьян.

Фото: предоставлено читателем Properm.ru.

Properm.ru направили запрос в пресс-службы городской ГИБДД и Минздрав Пермского края, чтобы узнать подробности аварии. Ответ ожидается.

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