Следователи проверяют ЧП с частичным обрушением дома в Перми по двум статьям УК РФ

Следователи территориального следственного отдела проводят осмотр места происшествия и опрос очевидцев. В ходе процессуальной проверки будет дана юридическая оценка действиям или бездействию ответственных за содержание здания лиц, а также контролирующих органов. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Ход и результаты проверки находятся на особом контроле в аппарате ведомства.