Следователи проверяют ЧП с частичным обрушением дома в Перми по двум статьям УК РФ

Posted 11 сентября, 07:48
Published 11 сентября, 07:48
Modified 11 сентября, 07:50
Updated 11 сентября, 07:50
Следователи проверяют ЧП с домом на Клары Цеткин, 13 по двум статьям УК РФ. Процессуальная проверка организована по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), рассказали в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.
Сегодня утром, 11 сентября, в жилом многоквартирном доме в Свердловском районе произошло обрушение перегородок между первым этажом и подвалом. По предварительной информации, пострадавших нет.
Следователи территориального следственного отдела проводят осмотр места происшествия и опрос очевидцев. В ходе процессуальной проверки будет дана юридическая оценка действиям или бездействию ответственных за содержание здания лиц, а также контролирующих органов. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Ход и результаты проверки находятся на особом контроле в аппарате ведомства.
Кирпичный пятиэтажный дом на Клары Цеткин, 13 был построен еще в 1967 году. Там находится общежитие. Жильцы неоднократно жаловались на состояние здания, по их словам, власти и УК бездействовали.