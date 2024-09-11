Стало известно состояние пострадавших при обрушении дома в Перми на Клары Цеткин

Posted 11 сентября, 10:20
Published 11 сентября, 10:20
Modified 11 сентября, 11:07
Updated 11 сентября, 11:07
В ходе падения перегородок в доме на ул. Клары Цеткин, 13, в Перми никто не пострадал. Однако, как сообщили корреспонденту в краевом Минздраве, происшествие сказалось на самочувствии одной пожилой женщины.
Пермячка была госпитализирована в больницу. Сейчас она продолжает лечение, находится в состоянии средней степени тяжести. Напомним, инцидент произошел сегодня, 11 сентября, в жилом многоквартирном доме в Свердловском районе города. Следствием проводится осмотр места и опрос очевидцев. Будет дана юридическая оценка действиям или бездействию ответственных за содержание здания лиц. Ход проверки поставлен на особый контроль в аппарате ведомства.
Здание был возведено еще в 1967 году. Сейчас там общежитие. Жители не один раз жаловались на состояние здания. По их словам, местные власти и управляющая компания бездействовали.