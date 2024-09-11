Стало известно состояние пострадавших при обрушении дома в Перми на Клары Цеткин

Пермячка была госпитализирована в больницу. Сейчас она продолжает лечение, находится в состоянии средней степени тяжести. Напомним, инцидент произошел сегодня, 11 сентября, в жилом многоквартирном доме в Свердловском районе города. Следствием проводится осмотр места и опрос очевидцев. Будет дана юридическая оценка действиям или бездействию ответственных за содержание здания лиц. Ход проверки поставлен на особый контроль в аппарате ведомства.