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Posted 11 сентября, 10:20

Published 11 сентября, 10:20

Modified 11 сентября, 11:07

Updated 11 сентября, 11:07

Власти Прикамья рассказали о состоянии пострадавших при обрушении дома в Перми

Стало известно состояние пострадавших при обрушении дома в Перми на Клары Цеткин

11 сентября 2024, 10:20
Фото: Изображение Midjourney

Власти Прикамья рассказали о состоянии пострадавших при обрушении дома в Перми

По факту инцидента проводится проверка.

В ходе падения перегородок в доме на ул. Клары Цеткин, 13, в Перми никто не пострадал. Однако, как сообщили корреспонденту в краевом Минздраве, происшествие сказалось на самочувствии одной пожилой женщины.

Пермячка была госпитализирована в больницу. Сейчас она продолжает лечение, находится в состоянии средней степени тяжести. Напомним, инцидент произошел сегодня, 11 сентября, в жилом многоквартирном доме в Свердловском районе города. Следствием проводится осмотр места и опрос очевидцев. Будет дана юридическая оценка действиям или бездействию ответственных за содержание здания лиц. Ход проверки поставлен на особый контроль в аппарате ведомства.

Здание был возведено еще в 1967 году. Сейчас там общежитие. Жители не один раз жаловались на состояние здания. По их словам, местные власти и управляющая компания бездействовали.

#Происшествия#Госпитализация#Лечение#Пожилые люди
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