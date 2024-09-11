Суд в Перми оставил в СИЗО подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве девочки

Свердловский районный суд Перми продлил меру пресечения в виде заключения под стражу 17-летнему подростку, обвиняемому в совершении преступления по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера). Он останется под стражей до 16 декабря текущего года, рассказали в пресс-службе краевого суда.