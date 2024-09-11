Суд в Перми оставил в СИЗО подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве девочки

Posted 11 сентября, 13:03
Published 11 сентября, 13:03
Modified 11 сентября, 14:00
Updated 11 сентября, 14:00
Свердловский районный суд Перми продлил меру пресечения в виде заключения под стражу 17-летнему подростку, обвиняемому в совершении преступления по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера). Он останется под стражей до 16 декабря текущего года, рассказали в пресс-службе краевого суда.
Этим летом 14-летняя девочка приехала на каникулы к бабушке в деревню Дёмино. 15 июля она уехала кататься на велосипеде и не вернулась. Бабушка сообщила о пропаже девочки в полицию в ночь на 16 июля. Утром полицейские обнаружили тело в водоеме карьера недалеко от дороги.
Выяснилось, что 15 июля пьяный тогда еще 16-летний подросток изнасиловал девочку, чтобы скрыть преступление, он утопил потерпевшую. В ходе допроса злоумышленник полностью признал вину. По решению суда он отправлен в СИЗО.