Третий этап строительства улицы Строителей завершат уже в этом году

Posted 11 сентября, 07:44
Published 11 сентября, 07:44
Modified 11 сентября, 07:55
Updated 11 сентября, 07:55
Работы по строительству путепровода на ул. Строителей идут с опережением графика. Согласно госконтракту, третий этап возведения объекта должен был завершиться в 2024 года, однако на встрече депутатов профильного комитета заксобрания Пермского края было заявлено, что его планируют завершить уже в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.
Напомним, работы на объекте проводит «Уралмостострой». На третьем этапе подрядная организация построит дорогу и путепровод эстакадного типа с подпорными стенками над ул. Локомотивной. Строительство магистрали состоит из четырех этапов. Работы по строительству четырёхполосной дороги протяжённостью 7 км должны быть завершены в 2027 году.