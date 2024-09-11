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Posted 11 сентября, 07:44

Published 11 сентября, 07:44

Modified 11 сентября, 07:55

Updated 11 сентября, 07:55

Третий этап стройки ул. Строителей завершат в этом году из-за опережения графика

Третий этап строительства улицы Строителей завершат уже в этом году

11 сентября 2024, 07:44
Фото: Пресс-служба краевого Заксобрания

Третий этап стройки ул. Строителей завершат в этом году из-за опережения графика

По госконтракту, работы должны завершиться только в следующем году.

Работы по строительству путепровода на ул. Строителей идут с опережением графика. Согласно госконтракту, третий этап возведения объекта должен был завершиться в 2024 года, однако на встрече депутатов профильного комитета заксобрания Пермского края было заявлено, что его планируют завершить уже в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Напомним, работы на объекте проводит «Уралмостострой». На третьем этапе подрядная организация построит дорогу и путепровод эстакадного типа с подпорными стенками над ул. Локомотивной. Строительство магистрали состоит из четырех этапов. Работы по строительству четырёхполосной дороги протяжённостью 7 км должны быть завершены в 2027 году.

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#Госконтракт#Дорога#Строительство#Уралмостострой#Магистраль#Путепровод
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