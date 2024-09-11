Третий этап строительства улицы Строителей завершат уже в этом году

Работы по строительству путепровода на ул. Строителей идут с опережением графика. Согласно госконтракту, третий этап возведения объекта должен был завершиться в 2024 года, однако на встрече депутатов профильного комитета заксобрания Пермского края было заявлено, что его планируют завершить уже в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.