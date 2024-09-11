«Три года — коту под хвост». Пермский паралимпиец и его тренер раскритиковали ЦСП

Posted 11 сентября, 13:57
Published 11 сентября, 13:57
Modified 11 сентября, 14:04
Updated 11 сентября, 14:04
Сегодня, 11 сентября, в пермском аэропорту Большое Савино состоялась тожественная встреча спортсменов, прилетевших из Парижа, где проходили Паралимпийские игры. Это двукратный паралимпийский чемпион Евгений Торсунов и участник Игр Федор Рудаков с тренерами Татьяной Лодочниковой и Еленой Поповой.
Паралимпийцы рассказали о своих впечатлениях от выступлений, Париже, а также обозначили ряд проблем в организации подготовки к соревнованиям международного уровня. В частности, Федор Рудаков сообщил, что Центр спортивной подготовки (ЦСП) Пермского края не мог организовать сбор и помочь со спортсменом-лидером, что сказалась на результатах бегуна.
Федор Рудаков:
— Тренер за свои деньги оплатил двух лидеров, чтобы я поехал. И даже в этой ситуации мы от ЦСП — который сейчас разделили [с 1 июля текущего года создана отдельная подведомственная краевому Минспорта организация, которая занимается подготовкой параспортсменов, — «Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта» — Properm.ru] — никакой поддержки не получили. Обращались с просьбой устроить лидера в декабре — нам говорили: " А куда вы собрались?» Даже когда мы поехали на сбор, у меня лидер еще не прошел МО, ЦСП нам рассчитал лидера по минималке — тренер вложил собственные средства, чтобы лидер жил с нами, тренировался с нами. К сожалению, три года работы тренера — коту под хвост. Это очень грустно.
По словам паралимпийца, ему хочется продолжать тренироваться и доказать, что «ничего не потеряно». «Если Пермский край хочет медали на олимпиаде, на мире, нам нужно полностью пересматривать политику. Ориентироваться нужно на то, как бегают и тренируются за рубежом: никто сейчас в группе Б1 не бегает с одним лидером, их по 2-3. Потому что это сложный, тяжелый процесс. Не дай бог, если что-то случается с одним лидером, должна быть замена другим, чтобы не были в зависимости от такой ситуации», — пояснил спортсмен.
В прошлом году Елена Попова пригласила сильного лидера из другого региона — чемпиона России по легкой атлетике Константина Плохотникова. Однако пермякам не получилось его вывезти с собой на соревнования из-за ряда проблем. «Бегают ребята-бразильцы, которым мы, к сожалению, проигрываем, хотя мы находимся в топе на двух дистанциях: на „пятерке“ и на „полуторке“. Федя конкурирует с ними: он установил в этом году два рекорда Европы. Нужен сильный лидер, беговой. Их должно быть два, потому что если лидер постоянно тренируется со спортсменом Б1, он становится слабым. Нужен лидер, который тренирует и который бегает на соревнованиях. Это вопрос финансово сложный», — говорит Елена.
Несмотря на проблемы, тренер не теряет надежды: она надеется, что найдет понимание и поддержку в адаптивном центре спортивный подготовки. И подчеркивает помощь министра спорта Пермского края Татьяны Чесноковой: «Она все всегда помогает, когда паралимпийцы обращаются за решением разных вопросов».
Как пояснили журналисту Properm.ru в министерстве физической культуры и спорта Пермского края, региональный центр спортивной подготовки выполнили все пожелания Елены Поповой относительно подготовки Федора Рудакова к Паралимпийским играм.
В частности, с января 2024 года в ЦСП трудоустроен спортсмен-ведущий — Дмитрий Григорьев, чья кандидатура была предложена Еленой Поповой (это уже третий спортсмен ведущий, с которым Федор Рудаков осуществлял подготовку в период паралимпийского цикла, которого принимают в ЦСП для осуществления тренировочного процесса). Кроме того, были обеспечены все сборы и соревнования в рамках индивидуального плана подготовки.
Однако перед Паралимпийскими играми тренер Фёдора самостоятельно приняла решение, что на соревнования Фёдор отправится без спортсмена-ведущего. «Мы совместно с Центром спортивной подготовки Пермского края обязательно проанализируем ситуацию и сделаем всё, чтобы наши спортсмены-паралимпийцы получали необходимую поддержку в подготовке к значимым спортивным стартам», - заверили в Минспорта.
Ранее Федор Рудаков не смог финишировать в предварительном забеге на дистанции 1,5 тыс. м среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх в Париже. Спортсмен зацепился за ногу польского гида, который вел своего спортсмена Александра Коссаковского, и упал. Также он не завершил забег на дистанции 5 тыс. метров — нога Федора попала на трубу, ограничивающую первую дорожку.