«Три года — коту под хвост». Пермский паралимпиец и его тренер раскритиковали ЦСП

В прошлом году Елена Попова пригласила сильного лидера из другого региона — чемпиона России по легкой атлетике Константина Плохотникова. Однако пермякам не получилось его вывезти с собой на соревнования из-за ряда проблем. «Бегают ребята-бразильцы, которым мы, к сожалению, проигрываем, хотя мы находимся в топе на двух дистанциях: на „пятерке“ и на „полуторке“. Федя конкурирует с ними: он установил в этом году два рекорда Европы. Нужен сильный лидер, беговой. Их должно быть два, потому что если лидер постоянно тренируется со спортсменом Б1, он становится слабым. Нужен лидер, который тренирует и который бегает на соревнованиях. Это вопрос финансово сложный», — говорит Елена.