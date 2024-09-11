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Posted 11 сентября, 12:42

Published 11 сентября, 12:42

Modified 11 сентября, 12:44

Updated 11 сентября, 12:44

В аэропорту Перми встретили вернувшихся с Паралимпийских игр спортсменов

Участники Паралимпийских игр в Париже вернулись в Пермь. Фоторепортаж

11 сентября 2024, 12:42
Фото: properm.ru

В аэропорту Перми встретили вернувшихся с Паралимпийских игр спортсменов

Евгений Торсунов привез золотую медаль.

В пермском международном аэропорту состоялась тожественная встреча спортсменов, прилетевших из Парижа, где завершились Паралимпийские игры. Это двукратный паралимпийский чемпион Евгений Торсунов и участник Игр Федор Рудаков с тренерами Татьяной Лодочниковой и Еленой Поповой. Параспортсменов в здании аэровокзала встречали журналисты и министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

Хор исполнил государственный гимн России.Хор исполнил государственный гимн России.
Фото: properm.ru. Хор исполнил государственный гимн России.
Спортсменов встретила и поздравила министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.Спортсменов встретила и поздравила министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.
Фото: properm.ru. Спортсменов встретила и поздравила министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.
Евгений Торсунов позировал с золотой медальюЕвгений Торсунов позировал с золотой медалью
Фото: properm.ru. Евгений Торсунов позировал с золотой медалью
Евгений Торсунов и его тренер Татьяна Лодочникова.Евгений Торсунов и его тренер Татьяна Лодочникова.
Фото: properm.ru. Евгений Торсунов и его тренер Татьяна Лодочникова.
Федор Рудаков и его тренер Елена Попова.Федор Рудаков и его тренер Елена Попова.
Фото: properm.ru. Федор Рудаков и его тренер Елена Попова.
Спортсмены и тренеры позировали для фото на память.Спортсмены и тренеры позировали для фото на память.
Фото: properm.ru. Спортсмены и тренеры позировали для фото на память.

Пермяк с ДЦП Евгений Торсунов стал чемпионом летних Паралимпийских игр в Париже. Он выступил в прыжках в длину в категории Т36 с результатом 5,83 м. Легкоатлет Федор Рудаков не смог финишировать в двух забегах на 1,5 тыс. и 5 тыс. метров и сошел с дистанции.

И еще одно фото с заслуженной золотой медалью.И еще одно фото с заслуженной золотой медалью.
Фото: properm.ru. И еще одно фото с заслуженной золотой медалью.
#Спорт#Пермь#Паралимпиада#Паралимпийские игры#Пермские паралимпийцы
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