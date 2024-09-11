Участники Паралимпийских игр в Париже вернулись в Пермь. Фоторепортаж

Пермяк с ДЦП Евгений Торсунов стал чемпионом летних Паралимпийских игр в Париже. Он выступил в прыжках в длину в категории Т36 с результатом 5,83 м. Легкоатлет Федор Рудаков не смог финишировать в двух забегах на 1,5 тыс. и 5 тыс. метров и сошел с дистанции.