Участники Паралимпийских игр в Париже вернулись в Пермь. Фоторепортаж

Posted 11 сентября, 12:42
Published 11 сентября, 12:42
Modified 11 сентября, 12:44
Updated 11 сентября, 12:44
В пермском международном аэропорту состоялась тожественная встреча спортсменов, прилетевших из Парижа, где завершились Паралимпийские игры. Это двукратный паралимпийский чемпион Евгений Торсунов и участник Игр Федор Рудаков с тренерами Татьяной Лодочниковой и Еленой Поповой. Параспортсменов в здании аэровокзала встречали журналисты и министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.
Пермяк с ДЦП Евгений Торсунов стал чемпионом летних Паралимпийских игр в Париже. Он выступил в прыжках в длину в категории Т36 с результатом 5,83 м. Легкоатлет Федор Рудаков не смог финишировать в двух забегах на 1,5 тыс. и 5 тыс. метров и сошел с дистанции.