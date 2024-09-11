В Чусовом женщина протаранила два припаркованных автомобиля

Posted 11 сентября, 16:40
Published 11 сентября, 16:40
Modified 11 сентября, 16:42
Updated 11 сентября, 16:42
В минувшую субботу, 7 сентября, в 8:45, у дома №2 по улице Мира, женщина-водитель при движении задним ходом допустила наезд на два припаркованных автомобиля. Об этом сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России «Чусовской». Полицейскими было проведено освидетельствование на состоянии опьянения. В отношении женщины был составлен протокол по статье 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и направлен в суд для рассмотрения.
По информации телеграмм-канала «Погоны и галстуки» за рулем была заместитель главы городского округа, куратор социальной сферы Татьяна Южакова.
Полиция Прикамья опубликовала видеозапись за пьяным лихачом 2006 года рождения на «шестерке». Инцидент произошел днем 28 августа, около 16:10, в центре Перми, сообщили правоохранительные органы во ВКонтакте.