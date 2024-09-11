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Posted 11 сентября, 16:40

Published 11 сентября, 16:40

Modified 11 сентября, 16:42

Updated 11 сентября, 16:42

В Прикамье статусный муниципальный чиновник якобы таранила чужие машины

В Чусовом женщина протаранила два припаркованных автомобиля

11 сентября 2024, 16:40
Фото: 1MI

В Прикамье статусный муниципальный чиновник якобы таранила чужие машины

В соцсетях утверждают, что речь идет о заместителе главы городского округа.

В минувшую субботу, 7 сентября, в 8:45, у дома №2 по улице Мира, женщина-водитель при движении задним ходом допустила наезд на два припаркованных автомобиля. Об этом сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России «Чусовской». Полицейскими было проведено освидетельствование на состоянии опьянения. В отношении женщины был составлен протокол по статье 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и направлен в суд для рассмотрения.

По информации телеграмм-канала «Погоны и галстуки» за рулем была заместитель главы городского округа, куратор социальной сферы Татьяна Южакова.

Полиция Прикамья опубликовала видеозапись за пьяным лихачом 2006 года рождения на «шестерке». Инцидент произошел днем 28 августа, около 16:10, в центре Перми, сообщили правоохранительные органы во ВКонтакте.

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#Происшествия#Пьяный#Чусовой
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